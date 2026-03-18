Einladung PK Hilfswerk | Milliardenschwere Stolperfalle: Wie Österreich durch falsch verstandene Prävention den Pflegeaufwand vervielfacht

Wien (OTS) -

In der Diskussion um die Pflegeversorgung in Österreich gibt es eine neue politische Zauberformel: Eigenverantwortung und Prävention. Damit verbunden ist die Hoffnung, den Pflegeaufwand zu reduzieren. Diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen, solange wir in Österreich Prävention derart oberflächlich diskutieren, solange wir völlig verfehlte Maßnahmen setzen und wirksame Interventionen unterlassen. Besonders deutlich zeigt sich das an der drastischen Situation im Bereich Sturzvorbeugung und Sturzversorgung. In Österreich ereignen sich hochgerechnet zwischen 800.000 und 1 Million Stürze bei Personen über 65 pro Jahr (auf Basis WHO-Prävalenz). Viele davon wären vermeidbar. Ein Viertel davon ist medizinisch behandlungsbedürftig. Alleine die Kosten dafür gehen in die Milliarden. Aber damit nicht genug: Mangelnde Nachsorge und fehlende Therapiepläne erzeugen Drehtüreffekte und bleibende Schäden sowie viel zu oft auch dauernden Pflegebedarf.

Wie aber müssten wir Prävention richtig verstehen, um menschliches Leid, Gesundheitskosten und Pflegebedarf tatsächlich hintanzuhalten? Wo liegen die größten Missverständnisse? Welche erschreckende Situation zeigt sich in der Praxis? Welche konkreten Konsequenzen belasten Betroffene, das Gesundheitswesen, das Pflegesystem? Wo liegen die größten politischen Versäumnisse? Welche Rolle spielt die Österreichische Gesundheitskasse? Wo wären die größten Hebel zur Verbesserung der Lage? Welche Chancen bietet richtig verstandene Prävention tatsächlich? Wo steht Österreich im internationalen Vergleich?

Praxisbefunde, Fakten und Zahlen zu diesen und weiteren Fragen erwarten Sie bei unserer Pressekonferenz. Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Pressekonferenz des Hilfswerk Österreich, Dienstag, 24. März 2026, 09:30 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien.



Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner:

Regina Roller-Wirnsberger , Professorin für Geriatrie, Leiterin der Forschungsabteilung für Altersmedizin und lebenslange Gesundheit, Medizinische Universität Graz

, Professorin für Geriatrie, Leiterin der Forschungsabteilung für Altersmedizin und lebenslange Gesundheit, Medizinische Universität Graz Othmar Karas , Präsident Hilfswerk Österreich

, Präsident Hilfswerk Österreich Elisabeth Anselm , Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich Angelika Kuhn, Fachliche Leitung Pflege und Pflegepolitik im Hilfswerk Österreich

Online-Teilnahme: https://bit.ly/PK_Hilfswerk_260324 | Meeting-ID: 684 0919 0929

Wir bitten Sie, beim Einstieg Name und Medium / Institution anzugeben.

Anmeldungen zur Pressekonferenz erbeten unter [email protected] oder [email protected].

Pressekonferenz des Hilfswerk Österreich | Milliardenschwere Stolperfalle: Wie Österreich durch falsch verstandene Prävention den Pflegeaufwand vervielfacht

Ein verfehlter Fokus und politische Unterlassungen treiben Gesundheitskosten und Pflegebedarf an. Das Beispiel Sturzversorgung zeigt, was schiefläuft.

Datum: 24.03.2026, 09:30 Uhr - 24.03.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://bit.ly/PK_Hilfswerk_260324