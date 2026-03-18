AVISO 25. März 2026, 10 Uhr: Eröffnung des neuen Caritas Ausbildungszentrums Seegasse: Starkes Signal für die Pflege von morgen

Wien (OTS) -

Die Caritas eröffnet gemeinsam mit wichtigen Partnern das neue Ausbildungszentrum Seegasse im 9. Bezirk – ein moderner Lernort, der Menschen ab 17 Jahren gezielt für Pflege- und Sozialbetreuungsberufe qualifiziert. Mit der neu eröffneten Schule entsteht ein weiterer wichtiger Ort, um Menschen für Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich zu qualifizieren und ihnen neue Perspektiven in ein zukunftsrelevantes Berufsfeld zu eröffnen. „Die Prognosen zeigen deutlich: Es herrscht ein zunehmender Mangel an Fachkräften in Pflege und Betreuung. Deshalb brauchen wir gut ausgebildete und motivierte Menschen und deshalb brauchen wir das Ausbildungszentrum Seegasse. Dieser Ort ist ein wichtiger Beitrag, um ein zukunftsfähiges Pflege- und Betreuungssystem sicherzustellen“, so Caritasdirektor Klaus Schwertner, der bei der Eröffnung auch konkrete Vorschläge zur weiteren Stärkung von Pflege- und Sozialberufen präsentieren wird.



Medienvertreter*innen sind herzlich zum Pressetermin eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.



Pressetermin – Eröffnung Caritas Ausbildungszentrum Seegasse mit:

Klaus Schwertner , Caritasdirektor Erzdiözese Wien

, Caritasdirektor Erzdiözese Wien Elisabeth Fuchs , Bildungsdirektorin Wien

, Bildungsdirektorin Wien Johannes Kopf , Vorstandsvorsitzender AMS

, Vorstandsvorsitzender AMS Marko Miloradović, Geschäftsführer waff



Datum: Mittwoch, 25. März 2026, 10 Uhr

Ort: Ausbildungszentrum Seegasse | Seegasse 30, 1090 Wien

Pressetermin – Eröffnung Caritas Ausbildungszentrum Seegasse

Datum: 25.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Caritas Ausbildungszentrum Seegasse

Seegasse 30

1090 Wien

Österreich