Maßnahme gegen hohe Spritpreise: ARBÖ begrüßt Initiative der Bundesregierung

Wien (OTS) -

Der ARBÖ begrüßt die Maßnahmen der Bundesregierung, die Treibstoffe in Österreich billiger machen sollen. „Das ist eine wichtige Initiative der Regierung gegen die Teuerung, eine noch höhere Inflation und eine unverzichtbare Entlastung der Autofahrer – im Speziellen für Pendler wie auch Familien und Personen mit niedrigem Einkommen“, sagt Dr. Peter Rezar, Präsident des ARBÖ Österreich. „Der Staat und die Mineralölkonzerne machen in dieser Energiekrise, die durch den Krieg im Nahen Osten verursacht wurde, auf Kosten der Bevölkerung Gewinne. Es ist richtig, dass die Bundesregierung eingreift, damit der österreichischen Bevölkerung mehr Geld im Börsel bleibt“, meint Rezar.

Durch die Maßnahme der Bundesregierung werden die Treibstoffpreise um rund zehn Cent reduziert. „Der ARBÖ hätte sich mehr gewünscht. Das Ergebnis ist bei den derzeitigen Spritpreisen an den Zapfsäulen weit weg von der Forderung mit einem Spritpreisdeckel von rund 1,50 Euro. Doch das Resultat ist unter Bedachtnahme der angespannten Budgetlage in Österreich besser als gar nichts und lässt ausreichend Spielraum für weitere Senkungen“, führt der ARBÖ-Präsident aus. Im Gegensatz zur Vorgängerregierung, die nichts gegen die hohen Treibstoffpreise gemacht und nicht marktregulierend eingegriffen hat, habe die jetzige Bundesregierung mit Finanzminister Marterbauer den Ernst der Situation erkannt und Initiativen ergriffen, um den Menschen wie auch der Wirtschaft in Österreich zu helfen, betont Rezar abschließend.

Auch wenn Benzin und Diesel nun etwas billiger werden sollen, empfiehlt der ARBÖ allen Kfz-Besitzern, die Treibstoffpreise auf www.arboe.at zu vergleichen und immer die günstigsten Tankstellen in der jeweiligen Region anzusteuern.