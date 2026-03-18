Reminder: Sonderausstellung im Josephinum widmet sich Österreichs Ausnahmekünstler Gustav Klimt

Wien (OTS) -

Die Ausstellung „Gustav Klimt und die Medizin. Bilder zum Fluss des Lebens“ zeigt wie stark medizinisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse die Werke von Gustav Klimt beeinflussten, und eröffnet neue Perspektiven auf Klimt als visionären Deuter des Lebenszyklus von Geburt bis zum Tod. Die Ausstellung im Josephinum in Wien öffnet am 26. März 2026. Am 25. März um 10:30 Uhr gibt es zur Eröffnung der Ausstellung ein Pressegespräch mit anschließender Presseführung.

Die ab 26. März 2026 im Josephinum, den Sammlungen der Medizinischen Universität Wien, präsentierte Ausstellung „Gustav Klimt und die Medizin. Bilder zum Fluss des Lebens“ widmet sich erstmals umfassend den vielfältigen Beziehungen zwischen Klimts Werk und dem medizinischen Fortschritt der zweiten Wiener Medizinischen Schule in Wien um 1900. Sie zeigt, wie sehr die intellektuelle Atmosphäre dieser Zeit – geprägt von bahnbrechenden naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, neuen medizinischen Methoden und einem offenen Dialog zwischen den Disziplinen – Gustav Klimts Denken und Schaffen beeinflusste.

Im Zentrum der Ausstellung steht das Fakultätsbild „Die Medizin“, das 1945 zerstört wurde und wohl eines der umstrittensten, innovativsten und zugleich visionärsten Werke des österreichischen Künstlers ist. Nach einer aufwändigen, wissenschaftlich gestützten KI-Rekonstruktion im Rahmen eines Projektes des Belvedere mit Google Arts and Culture im Jahr 2024 erhält man einen farbigen Eindruck von Klimts monumentaler Komposition, die heute großformatig an der Fassade des Anna Spiegel Forschungsgebäudes auf dem Gelände des MedUni Campus AKH zu sehen ist.

Im historischen Hörsaal des Josephinums werden 25 originale Klimt-Zeichnungen, die aus renommierten österreichischen Institutionen und Sammlungen stammen, gezeigt, sowie von ausgewählten Privatsammler:innen, deren Bilder bislang selten öffentlich zugänglich waren. Veranschaulicht werden Klimts Arbeitsprozesse, seine Auseinandersetzung mit Anatomie und Zellstrukturen und seine intensive Beschäftigung mit der Darstellung von Geburt, Leben, Krankheit und Tod. Die Ausstellung wird durch medizinhistorische Exponate aus der Sammlung des Josephinums ergänzt.

Die Ausstellung wird kuratiert von Tobias G. Natter, ehemaliger Direktor des Leopold Museums und Autor des aktuellen Werkverzeichnisses aller Klimtgemälde. Begleitet wird die Ausstellung von einem reich illustrierten Katalog mit Fachbeiträgen aus Philosophie, Kunstgeschichte und Medizin, Verlag Prestel, Umfang 240 Seiten.



Termin und Anmeldung Pressegespräch mit Presseführung

Termin: 25. März 2026, 10:30 Uhr

Josephinum, Währinger Straße 25, 1090 Wien

Pressegespräch in Anwesenheit von

Markus Müller, Rektor der MedUni Wien

Christiane Druml, Direktorin des Josephinums

Tobias G. Natter, Kurator der Ausstellung

Anschließend Presseführung durch die Ausstellung.

Anmeldung unter [email protected]



Josephinum – Medizinhistorisches Museum Wien

Währinger Straße 25, 1090 Wien; www.josephinum.ac.at

Öffnungszeiten Mi-Sa, 10.00-18.00 Uhr, Do, 10.00-20.00 Uhr

Sonderausstellung „Gustav Klimt und die Medizin. Bilder zum Fluss des Lebens“

Ausstellungsdauer: 26. März – 28. Juni 2026

Kurator: Tobias G. Natter



Pressebilder: https://www.josephinum.ac.at/presse/