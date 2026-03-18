- 18.03.2026, 09:20:33
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Einladung zum hybriden Pressegespräch: 50 Jahre FSME-Impfung
Wird sie das Opfer ihres eigenen Erfolges?
Seit 50 Jahren ist die FSME-Impfung in Österreich erhältlich und hat damit Erkrankungsfälle im fünfstelligen Bereich verhindert. Obwohl die Impfung höchst erfolgreich eingeführt wurde, gehen die Durchimpfungsraten in den letzten Jahren zurück. Gleichzeitig ist die Gefahr, von einer infizierten Zecke gestochen zu werden, mindestens so hoch wie früher. Auch Kinder sind vermehrt betroffen. Zeit für einen Status quo.
Beim Pressegespräch am 25. März 2026 besprechen Expert:innen daher u. a. folgende Fragen:
- Was hat die FSME-Impfung der Bevölkerung in den letzten 50 Jahren gebracht?
- Wie gefährlich ist FSME für Kinder?
- Wann sind Zecken wirklich gefährlich?
- Welche Änderungen gibt es in den aktuellen Impfempfehlungen?
- Wie können wieder mehr Menschen zum Impfen motiviert werden?
Link zum Livestream - über Teams
Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:
Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Judith Aberle
Stellvertretende Leiterin am Zentrum für Virologie, MedUni Wien
Priv.-Doz. Dr. Georg Duscher
Zeckenforscher bei der AGES-Tiergesundheit
Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM
Leiterin Abteilung für Impfwesen, BMASGPK
Dr. Albrecht Prieler
Kinderarzt und Impfreferent der Ärztekammer Burgenland
Moderation
Mag.a Renée Gallo-Daniel (Moderation)
Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH)
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter [email protected]
Hybrides Pressegespräch: 50 Jahre FSME-Impfung- Wird sie das Opfer ihres eigenen Erfolges?
Nach 50 Jahren FSME-Impfung in Österreich wird beim Pressegespräch eine aktuelle Bilanz gezogen und diskutiert, wie gefährlich FSME heute ist, welche neuen Impfempfehlungen gelten und wie wieder mehr Menschen zur Impfung motiviert werden können.
Datum: 25.03.2026, 15:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Haus der Apotheker in Wien - Festsaal, 2. Stock
Spitalgasse 31
1090 Wien
Österreich
URL: https://teams.microsoft.com/meet/3238341901159?p=aMYS2H2cYeK7LaNgOn
Rückfragen & Kontakt
Für den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller:
FINE FACTS Health Communication
Mag.a Sonja Warter, MSc
Telefon: +43 650 2703929
E-Mail: [email protected]
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
Telefon: +43 664 515 30 40
E-Mail: [email protected]
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