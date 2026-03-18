Einladung zum hybriden Pressegespräch: 50 Jahre FSME-Impfung

Wien (OTS) -

Seit 50 Jahren ist die FSME-Impfung in Österreich erhältlich und hat damit Erkrankungsfälle im fünfstelligen Bereich verhindert. Obwohl die Impfung höchst erfolgreich eingeführt wurde, gehen die Durchimpfungsraten in den letzten Jahren zurück. Gleichzeitig ist die Gefahr, von einer infizierten Zecke gestochen zu werden, mindestens so hoch wie früher. Auch Kinder sind vermehrt betroffen. Zeit für einen Status quo.

Beim Pressegespräch am 25. März 2026 besprechen Expert:innen daher u. a. folgende Fragen:

Was hat die FSME-Impfung der Bevölkerung in den letzten 50 Jahren gebracht?

Wie gefährlich ist FSME für Kinder?

Wann sind Zecken wirklich gefährlich?

Welche Änderungen gibt es in den aktuellen Impfempfehlungen?

Wie können wieder mehr Menschen zum Impfen motiviert werden?

Link zum Livestream - über Teams



Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Judith Aberle

Stellvertretende Leiterin am Zentrum für Virologie, MedUni Wien

Priv.-Doz. Dr. Georg Duscher

Zeckenforscher bei der AGES-Tiergesundheit

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM

Leiterin Abteilung für Impfwesen, BMASGPK

Dr. Albrecht Prieler

Kinderarzt und Impfreferent der Ärztekammer Burgenland



Moderation

Mag.a Renée Gallo-Daniel (Moderation)

Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH)



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter [email protected]

Hybrides Pressegespräch: 50 Jahre FSME-Impfung- Wird sie das Opfer ihres eigenen Erfolges?

Nach 50 Jahren FSME-Impfung in Österreich wird beim Pressegespräch eine aktuelle Bilanz gezogen und diskutiert, wie gefährlich FSME heute ist, welche neuen Impfempfehlungen gelten und wie wieder mehr Menschen zur Impfung motiviert werden können.

Datum: 25.03.2026, 15:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Apotheker in Wien - Festsaal, 2. Stock

Spitalgasse 31

1090 Wien

Österreich

URL: https://teams.microsoft.com/meet/3238341901159?p=aMYS2H2cYeK7LaNgOn