Kärnten auf Schiene: Westbahn macht Tourismus- und Kulturraum Kärnten sichtbar

Klagenfurt (OTS) -

Mit der neuen Westbahn-Verbindung auf der Südstrecke seit 1. März rückt Kärnten einmal mehr verstärkt in den Fokus der Bahnreisenden. Ab sofort sind alle drei Hochgeschwindigkeitszüge des Typs „SMILE“ des Schweizer Herstellers Stadler im markanten Kärnten-Branding täglich zwischen Wien und Villach unterwegs. Damit wird Kärnten nicht nur sichtbar Teil der neuen Westbahn-Verbindung auf der Südstrecke, sondern als attraktive Tourismus-, Kultur- und Lebensregion noch stärker in den Mittelpunkt positioniert.

Im Fokus der Initiative steht bewusst nicht allein die neue Bahnverbindung zwischen Wien, Graz, Kühnsdorf-Klopeiner See, Klagenfurt, Pörtschach am Wörthersee und Villach, sondern vor allem die Präsentation Kärntens. Eindrucksvolle Motive aus Natur, Kultur und Lebensgefühl machen den Zug zu einem rollenden Botschafter des Bundeslandes. Neben den bereits zwei präsentierten mit Kultursujets gebrandeten Zügen, ist ab sofort ein dritter Zug im Einsatz, der Kärntens Natur- und Ausflugsziele in den Mittelpunkt stellt. Er präsentiert das Bundesland mit atmosphärischen Ganzjahresmotiven als lebenswerten Standort und vielseitige Erlebnisregion, die Lust auf Radfahren, Baden, Wandern oder Wintersport macht.

Einer der Initiatoren dieser Branding-Idee war Landesrat Sebastian Schuschnig. „Dass die Westbahn auf der Südstrecke unterwegs ist, bedeutet ein deutliche Angebotsverstärkung im Öffentlichen Verkehr. Kärnten ist jetzt noch öfter an Wien und Graz angebunden, und auch die Regionen Südkärnten, rund um den Wörthersee und um Villach sind noch besser erreichbar. Das werden wir auch touristisch nutzen“, so Schuschnig. „Die gebrandeten Züge der Westbahn zeigen allen Gästen zwischen Wien und Villach, wofür Kärnten als Standort steht, und sie sollen Lust auf Urlaub in Kärnten machen“, freut sich Schuschnig über die gelungene Umsetzung.

„Die neue Westbahn-Verbindung stärkt Kärntens touristische Erreichbarkeit erheblich und erschließt zusätzliche Gästepotenziale entlang der Südstrecke im Großraum Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Gerade für Gäste, die bewusst mit der Bahn reisen, wird Kärnten damit noch einfacher erreichbar. Die Präsenz unseres Bundeslandes auf den Zügen macht unsere touristische Vielfalt bereits während der Fahrt sichtbar und sorgt dafür, dass Kärnten frühzeitig als attraktives Ziel für einen Kurzurlaub oder längeren Aufenthalt wahrgenommen wird“, so Klaus Ehrenbrandtner von der Kärnten Werbung.

Auch Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher betont: „Mit den neuen SMILE-Hochgeschwindigkeitszügen bringt die Westbahn modernstes Reisen auf die Südstrecke. Das Kärnten-Branding macht die Züge zu rollenden Botschaftern einer Region mit großer touristischer und kultureller Strahlkraft. So verbinden wir Innovation, Komfort und die Vielfalt Kärntens.“

Kooperation für starke Präsenz

Das Branding mit den Kärntenmotiven ist Teil einer Kooperation zwischen dem Land Kärnten, der Kärnten Werbung und der Westbahn. Konzeption und Umsetzung des Brandings erfolgten durch die Kärnten Werbung, während die Sujetwahl seitens der Westbahn getragen wurde. Durch diese partnerschaftliche Initiative entsteht eine aufmerksamkeitsstarke Plattform, die klassische Tourismuswerbung ergänzt und neue Zielgruppen anspricht. Die Präsenz auf modernen Fernverkehrszügen ermöglicht eine kontinuierliche Sichtbarkeit Kärntens im Mobilitätsalltag tausender Menschen.

„Die neue Westbahn-Verbindung steht für mehr Komfort, verlässliche Direktverbindungen und ein spürbares Plus an Reisequalität auf der Südstrecke. Für Bahnreisende eröffnen sich damit neue Möglichkeiten, Kärnten bequem und ohne Umstieg zu erreichen. Die gebrandeten Hochgeschwindigkeitszüge machen die Vielfalt Kärntens sichtbar und wecken Lust, das Bundesland mit der Westbahn zu entdecken“, so Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch abschließend.