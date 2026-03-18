Gaming-Power für Kinderrechte: Rebecca Raschun „JustBecci“ wird UNICEF Österreich Ehrenbeauftragte

Wien (OTS) -

JustBecci ist seit über zehn Jahren eine der prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Gaming- und Nerd-Kultur. Als Moderatorin für Gaming-Events hat sie sich einen Namen gemacht, von großen Bühnenproduktionen über TV-Auftritte bis hin zu Social-Media-Formaten und ihrer Karriere als Streamerin und Content-Creatorin. Sie steht für professionelles, zugleich nahbares Entertainment und wird von Veranstalter:innen wie auch ihrer Communitiy gleichermaßen für ihre Fachkompetenz, ihren Humor und ihre Fähigkeit geschätzt, Publikum zu begeistern und durch Shows zu führen.

JustBecci erklärte: „ Obwohl ich selbst keine Kinder habe, ist mir ihr Schutz und die Wahrung ihrer Rechte eine Herzensangelegenheit! Ich sehe es als große Ehre und verantwortungsvolle Aufgabe UNICEF Österreich Ehrenbeauftragte zu sein. Mein Ziel ist es, meine Reichweite auf YouTube, Twitch und bei Live-Events zu nutzen, um jungen Menschen einen echten Mehrwert zu bieten und auf die globalen Aufgaben von UNICEF aufmerksam zu machen. “

Just Becci weiß, dass man mit Spaß, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein viel bewegen kann und diese Möglichkeit wird sie künftig nutzen, um sich für Partizipation statt Verboten, Kinderschutz und die bestmögliche Entwicklung junger Menschen einzusetzen. Mit ihrem ersten Charity-Stream zugunsten von UNICEF Österreich im Dezember 2025 hat sie diese Einstellung unterstrichen.

Balance zwischen Digital & Real

Rebecca Raschun ist in einer Generation groß geworden, in der das Spielen im Freien und das virtuelle Gaming friedlich und gleichwertig nebeneinander existierten. Sie setzt sich für ein gesundes Aufwachsen in beiden Welten ein, denn digitale Kompetenz ist heutzutage wichtig, aber das Erlebnis in der Natur ist unersetzbar für eine gesunde und selbstbestimmte Entwicklung. Kinder und Jugendliche leben heutzutage oft ganz selbstverständlich in der digitalen Welt. Aus diesem Grund muss die Online-Welt genauso kindgerecht und in Einklang mit den Kinderrechten ausgestaltet werden.

Recht auf Spiel & Partizipation: Weniger konsumieren, mehr kreieren

Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht auf Spiel und Freizeit. JustBecci setzt sich genau dafür ein und die Erhöhung des Bewusstseins für weniger Zeit am Handy. Reine Konsumation von Kurzvideos und Doomscrolling können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Aus diesem Grund ist es JustBecci wichtig, dass Kinder etwas kreieren und erschaffen können – genau das ist möglich, wenn ihrer Kinderrechte auf Spiel und Teilhabe verwirklicht werden.

Mehr Informationen zu JustBecci finden sich auf ihrer Website justbecci.de

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