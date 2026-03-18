AVISO: Pressekonferenz zu den neuen Deutschkursen

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 19. März 2026, um 9.30 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Roland Goiser, Stv. Direktor des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und Carla Pirker, Leiterin der Deutschkursförderung des ÖIF, zur Präsentation der neuen Deutschkurse ins Bundeskanzleramt.



Termin für Medien:

9.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).