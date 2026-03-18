  • 18.03.2026, 07:56:32
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Abschaffung des Pendlerpauschales ist ein Schlag ins Gesicht aller, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit pendeln

Vizepräsident der Pendlerinitative Österreich Josef Hager und NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner sprechen sich klar gegen eine Abschaffung des Pendlerpauschales aus

St. Pölten (OTS) - 

Die Diskussion rund um eine mögliche Abschaffung des Pendlerpauschales sorgt aktuell für große Verunsicherung bei zahlreichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – insbesondere im ländlichen Raum. Für viele Menschen ist der tägliche Weg zur Arbeit ohne finanzielle Unterstützung kaum leistbar.

Gerade in Regionen mit eingeschränkter öffentlicher Verkehrsanbindung sind Beschäftigte auf das Auto angewiesen. Das Pendlerpauschale stellt daher eine unverzichtbare Entlastung dar und sorgt für mehr Fairness im Steuersystem. Ihre Abschaffung würde vor allem jene treffen, die ohnehin bereits durch steigende Lebenshaltungskosten belastet sind.

„Wer täglich weite Strecken zur Arbeit zurücklegt, darf nicht zusätzlich bestraft werden. Das Pendlerpauschale ist kein Privileg, sondern ein notwendiger Ausgleich für strukturelle Nachteile im ländlichen Raum“, betont Josef Hager, Vizepräsident der Pendlerinitative Österreich.

Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des NÖAAB (Niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund) ergänzt: „Eine Streichung dieser Unterstützung hätte weitreichende Folgen: So würden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch stärker finanziell belastet und es käme zu einer Verschärfung der Ungleichheit zwischen Stadt und Land, was zusätzlichen Druck auf Fachkräfte in peripheren Regionen auslösen würde und damit die Standorte schwächen würde.“

„Das Pendlerpauschale gerade jetzt infrage zu stellen, bedeutet eine Ohrfeige für alle, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit pendeln. Statt über eine Abschaffung zu diskutieren, braucht es vielmehr Maßnahmen die Pendlerinnen und Pendler entlasten, wie die temporäre Aussetzung der CO₂-Steuer“, so Hager und Seitner abschließend.

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Michael Heiplik
Telefon: 02742 9020 5100
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