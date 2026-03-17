  • 17.03.2026, 13:57:03
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  • OTS0137

Hände weg vom Familienbonus!

In der Debatte um den Familienbonus stellt der Katholische Familienverband Österreich klar: Eine Steuerrückzahlung ist kein Goodie.

Wien (OTS) - 

Unermüdlich lobbyiert Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates, gegen den Familienbonus und bezeichnet ihn als „Goodie“, dessen Einsparung rund zwei Milliarden einbringen könnte. Widerspruch gibt es vom Katholischen Familienverband, der Familienministerin Claudia Bauer für die klare Absage dankbar ist.

„Der Familienbonus als Goodie? Eine solche Aussage ist zynisch und verkennt die Realität vieler Familien“, sagt Familienverbandspräsident Peter Mender. „Eine Abschaffung des Familienbonus heißt in der Praxis nichts anderes, als die Steuerlast für Eltern zu erhöhen. Mit der Einführung des Familienbonus 2019 erfolgte erstmals eine relevante Berücksichtigung der Kinder im Steuersystem. „Bis zu 2.000 Euro pro Kind/Jahr Steuerentlastung garantiert ein steuerfreies Existenzminimum für Kinder. Der Wegfall des Familienbonus kann – wird er monatlich ausbezahlt – die Summe auf dem Lohnzettel um bis zu 167 Euro pro Kind vermindern“, rechnet der Familienverbandspräsident vor. „Vielen ist diese Auswirkung gar nicht bewusst, aber das könnte im Alltag für viele Familien ein großes Problem werden.“

„Nachdem bereits die Inflationsanpassung von Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld für 2026 und 2027 ausgesetzt wurde, wäre das ein massiver Sparkurs auf Kosten des Mittelstandes, auf Kosten der Familien mit Kindern. Das kann nicht Ziel dieser Regierung sein“, sagt Mender und weist darauf hin, dass der Familienbonus die zentrale Steuerentlastung für Eltern mit kleinen und mittleren Einkommen ist.

„Es gibt zahlreiche Einsparungsmaßnahmen und es ist schäbig, wenn der Fiskalrat laufend die Familien als Budgetposten sieht“, stellt Mender klar und wünscht sich angesichts der sinkenden Geburtenraten ein Umdenken: „Diskussionen wie diese verunsichern Familien massiv. Sie tragen lediglich dazu bei, dass die tägliche Leistung von Eltern, die erwerbstätig sind und Kinder aufziehen, geschmälert wird. Der Familienbonus ist kein Goodie, sondern eine Steuerentlastung für Familien.“

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Katholischer Familienverband Österreich
Mag. Julia Standfest
Telefon: 0664 / 88 52 26 20
E-Mail: [email protected]
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