ÖIF-Karriereplattform: Mehr als 150 Vertriebene und Flüchtlinge informierten sich in Salzburg über Arbeitsmöglichkeiten in der Pflege

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 17. März 2026, fand eine Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Salzburg zum Schwerpunkt Gesundheits- und Pflegeberufe statt. Über 150 arbeitssuchende ukrainische Vertriebene sowie Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte erhielten vor Ort die Möglichkeit, sich direkt bei Unternehmen über potenzielle Stellen zu informieren.

An der Informationsveranstaltung nahmen Einrichtungen wie die Salzburger Arbeitsstiftung für Pflege-, Gesundheits- & Sozialberufe, das Magistrat Städtische Seniorenwohnhäuser, Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, Barmherzige Brüder sowie das BFI teil. Soziallandesrat Wolfgang Fürweger und die Salzburger Sozialstadträtin Andrea Brandner eröffneten die Veranstaltung.

Landesrat Fürweger: „Mit der ÖIF-Karriereplattform Pflege schaffen wir eine konkrete Brücke in einen Beruf mit Zukunft. Wer motiviert ist zu arbeiten und sich einzubringen, bekommt damit eine Chance auf Ausbildung, Qualifizierung und einen nachhaltigen Einstieg in den Pflegebereich.“

Stadträtin Brandner: „Arbeit ist ein zentraler Schlüssel für gelungene Integration – sie schafft Perspektiven, stärkt die Eigenständigkeit und fördert das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Gerade auf kommunaler Ebene sehen wir täglich, wie wichtig ein rascher und gut begleiteter Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit Integrationshintergrund ist.“

Miguel Zarco, Leiter des ÖIF-Integrationszentrums Salzburg: „Gerade im Pflege- und Gesundheitsbereich ist der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften besonders groß. Über bundesweite Karriereplattformen bringt der ÖIF Pflegeeinrichtungen mit offenen Stellen direkt und unkompliziert mit arbeitssuchenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ÖIF-Deutschkursen zusammen. Wer schnell Deutsch lernt und rasch arbeitet, integriert sich am besten. Deshalb verknüpft der ÖIF Deutschlernen und Arbeiten so früh wie möglich.“

Bewerbungen gleich vor Ort möglich

Die Teilnehmer/innen hatten direkt vor Ort die Möglichkeit, sich bei den ausstellenden Betrieben zu bewerben, oder einen Termin für ein weiterführendes Bewerbungsgespräch zu vereinbaren. Seitens des ÖIF wurden CV-Checks durchgeführt, um die Lebensläufe der Teilnehmer/innen zu verbessern und hilfreiche Tipps für ihre weiteren Bewerbungen zu sammeln – auch über die berufsbegleitenden Deutschlernangebote wurde informiert. Laut der Pflegepersonalbedarfsprognose der Gesundheit Österreich (GÖG) fehlen bis zum Jahr 2050 in Österreich rund 200.000 Pflege- und Betreuungspersonen. Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs in Österreich lag der Fokus der Informationsveranstaltung darauf, einen raschen Einstieg in Pflege- und Gesundheitsberufe zu ermöglichen sowie den Teilnehmer/innen Informationen über das Berufsfeld niederschwellig zugänglich zu machen.

ÖIF informiert in ganz Österreich über Einstiegsmöglichkeiten in Pflege- und Gesundheitsberufe

Um arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen über Beschäftigungsmöglichkeiten im Pflege- und Gesundheitsbereich zu informieren, organisiert der ÖIF eigene Karriereplattformen in ganz Österreich, Termine finden laufend statt. Im Rahmen dieser Info-Veranstaltungen informieren Einrichtungen wie das AKH, die Innsbrucker Sozialen Dienste, die AUVA, die Caritas oder das Rote Kreuz über offene Stellen und über Einstiegs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebereich.

Unterstützung seitens des ÖIF bei der Berufsanerkennung im Gesundheits- und Pflegebereich

Das ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte hat 2024 die Fördermöglichkeit für die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und Qualifikationen im Gesundheits- und Pflegebereich gezielt ausgebaut, damit diese möglichst rasch in Österreich eingesetzt werden können. Refundiert werden Studienbeiträge von einer österreichischen Universität oder einer österreichischen Fachhochschule für Zuwander/innen während der Nostrifizierung von Gesundheitsberufen wie etwa Ärzt/innen, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen oder Hebammen.

Kostenlose Sprachlernmaterialien am ÖIF-Sprachportal

Neben den im Integrationsgesetz festgeschriebenen Deutschkursen stellt der ÖIF allen Zuwander/innen unabhängig vom Aufenthaltstitel am frei zugänglichen ÖIF-Sprachportal ein umfassendes Angebot an Online-Deutschkursen und Lernangeboten zur Verfügung. Dort finden sich über 5.000 interaktive Übungen, mehr als 500 audiovisuelle Features und wöchentlich über 70 Live-Online-Kurse. Zusätzlich bietet der ÖIF auf sprachportal.at den frei zugänglichen Online-Deutschkurs „Deutsch lernen für die Pflege“ an: Der berufsspezifische Kurs richtet sich an Personen, die sich für eine Ausbildung im Pflegebereich interessieren, sich bereits in einer Pflegeausbildung befinden oder sogar einem Pflegeberuf nachgehen. Der Kurs enthält Übungen zu berufsspezifischem, medizinischem Wortschatz und Sprechen mit praxisnahen Situationen aus dem Berufsalltag.

Abdruckbare Fotos sind in Kürze auf der ÖIF-Website abrufbar.