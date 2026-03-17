  • 17.03.2026, 12:47:03
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Neßler/Grüne zu Social-Media-Altersgrenze: Grüner Vorschlag nun scheinbar Regierungslinie

Endlich erkennt Regierung scheinbar die Dringlichkeit: Kinder brauchen Schutz

Wien (OTS) - 

„Seit Monaten ist für uns Grüne klar: Es braucht ein Mindestalter für Social-Media. Viele Jugendliche sehen das selbst so. Ein Antrag von uns Grünen dazu liegt seit letztem April im Parlament. Doch die Regierung hat sich bis jetzt zurückgehalten“, sagt Barbara Neßler, Jugend- und Familiensprecherin der Grünen.

„Jetzt endlich kommt offenbar Bewegung in die Sache“, freut sich Neßler und weiter: „Kinder sind heutzutage stundenlang auf Social-Media unterwegs. Dort prasseln ständig Krieg, Hass, Gewalt, Frauenfeindlichkeit, Bodyshaming und Verschwörungstheorien auf sie ein. Dinge, die wir auf keinem Pausenhof und in keiner Schule akzeptieren würden, passieren online unbegrenzt und oft ohne Widerspruch. Beim Glücksspiel und Tabak- und Alkoholkonsum sowie in vielen anderen Bereichen ist eine Altersbeschränkung aus gutem Grund längst selbstverständlich und nicht mehr wegzudenken.“

Die Grünen setzen sich für verpflichtende Alterskontrollen ein und verlangen Strafen für Plattformen, die sich nicht daranhalten. „Die großen Tech-Konzerne verdienen Milliarden mit problematischen Inhalten, sie sollen auch Verantwortung übernehmen: für den Druck, den sie erzeugen, und für die Schäden, die sie hinterlassen“, untermauert Neßler den akuten Handlungsbedarf.

„Wir brauchen nicht nur eine Altersgrenze, sondern echte Aufklärung, ich bin gespannt was die Regierung nun liefert“, hält Neßler abschließend fest.

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