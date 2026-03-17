  • 17.03.2026, 12:33:32
  • /
  • OTS0112

SPÖ-Stich: Finanzielle Sicherheit ist zentral für das Vertrauen in unsere Demokratie

Vertrauen junger Menschen in das politische System ist unter Druck – Wohnen, Lebenserhaltungskosten und Arbeit besonders wichtig

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Foresight-Studie „Junge Menschen & Demokratie 2025“ zeigt klar: Das Vertrauen junger Menschen in das politische System ist unter Druck. Nur 44 Prozent der 16- bis 26-Jährigen bewerten dessen Funktionsweise positiv, mit deutlichen Unterschieden je nach finanzieller Lage. „Wer sich das Leben kaum leisten kann, verliert auch das Vertrauen in die Demokratie. Wer sich hingegen finanziell sicher fühlt, vertraut auch eher unserer Demokratie. Das ist ein klarer politischer Auftrag, für mehr Gerechtigkeit in Österreich zu sorgen“, betont SPÖ-Jugendsprecher Paul Stich. ****

Besonders alarmierend sei, dass junge Menschen aus finanziell abgesicherten Haushalten das System deutlich positiver sehen als jene, die unter Druck stehen. Die Studie zeigt außerdem, dass für junge Menschen vor allem leistbares Wohnen, steigende Lebenshaltungskosten sowie Fragen rund um Ausbildung und Arbeit im Zentrum stehen. „Vertrauen in die Demokratie entsteht durch Sicherheit im Alltag. Wer sich Wohnen, Energie und Lebensmittel nicht leisten kann, fühlt sich auch politisch nicht vertreten.“

Die SPÖ sieht darin einen klaren Handlungsauftrag für die Regierung: „Wir greifen ein und ordnen – bei Mieten, bei Energiepreisen und bei den Kosten des täglichen Lebens. Nur so stärken wir Vertrauen und Zusammenhalt.“ Der Bericht thematisiert auch, dass etwa jede vierte junge Person in Österreich von zentralen demokratischen Beteiligungsrechten wie Nationalratswahlen ausgeschlossen ist. Stich ortet darin eine demokratiepolitische Schieflage, die angegangen werden muss. (Schluss) mf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright