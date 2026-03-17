SPÖ-Stich: Finanzielle Sicherheit ist zentral für das Vertrauen in unsere Demokratie

Wien (OTS) -

Die aktuelle Foresight-Studie „Junge Menschen & Demokratie 2025“ zeigt klar: Das Vertrauen junger Menschen in das politische System ist unter Druck. Nur 44 Prozent der 16- bis 26-Jährigen bewerten dessen Funktionsweise positiv, mit deutlichen Unterschieden je nach finanzieller Lage. „Wer sich das Leben kaum leisten kann, verliert auch das Vertrauen in die Demokratie. Wer sich hingegen finanziell sicher fühlt, vertraut auch eher unserer Demokratie. Das ist ein klarer politischer Auftrag, für mehr Gerechtigkeit in Österreich zu sorgen“, betont SPÖ-Jugendsprecher Paul Stich. ****

Besonders alarmierend sei, dass junge Menschen aus finanziell abgesicherten Haushalten das System deutlich positiver sehen als jene, die unter Druck stehen. Die Studie zeigt außerdem, dass für junge Menschen vor allem leistbares Wohnen, steigende Lebenshaltungskosten sowie Fragen rund um Ausbildung und Arbeit im Zentrum stehen. „Vertrauen in die Demokratie entsteht durch Sicherheit im Alltag. Wer sich Wohnen, Energie und Lebensmittel nicht leisten kann, fühlt sich auch politisch nicht vertreten.“

Die SPÖ sieht darin einen klaren Handlungsauftrag für die Regierung: „Wir greifen ein und ordnen – bei Mieten, bei Energiepreisen und bei den Kosten des täglichen Lebens. Nur so stärken wir Vertrauen und Zusammenhalt.“ Der Bericht thematisiert auch, dass etwa jede vierte junge Person in Österreich von zentralen demokratischen Beteiligungsrechten wie Nationalratswahlen ausgeschlossen ist. Stich ortet darin eine demokratiepolitische Schieflage, die angegangen werden muss. (Schluss) mf/bj