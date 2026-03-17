Korosec: „Gute Nachricht für alle, die sich gegen Gürtelrose impfen lassen wollen“

Wien (OTS) -

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, dass die nächste Lieferung von Gürtelrose-Impfstoffen früher als erwartet ankommt. Bis Anfang April würden 250.000 zusätzliche Dosen des Herpes-Zoster-Impfstoffs schrittweise für ganz Österreich bereitgestellt. Seit vergangener Woche können niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie impfende Einrichtungen den Impfstoff wieder bestellen.

„Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich gegen Gürtelrose impfen lassen wollen“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec. „Wir haben dafür gekämpft, dass die Impfung gegen Gürtelrose seit November für Menschen über 60 und Risikogruppen gratis ist. Das haben wir erreicht. Jetzt haben wir uns dafür eingesetzt, dass rasch wieder Impfstoff zur Verfügung steht.“

Das Interesse an dieser Immunisierung sei größer als angenommen. Seit November wurden bereits über 400.000 Dosen ausgeliefert und verimpft. „Seniorinnen und Senioren waren aber verärgert, dass es zu wenig Impfstoff gegeben hat. Wenn eine Gratis-Impfung angekündigt wird, muss es auch den Impfstoff dafür geben“, sagt Korosec.