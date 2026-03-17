  • 17.03.2026, 11:31:32
  • /
  • OTS0095

Korosec: „Gute Nachricht für alle, die sich gegen Gürtelrose impfen lassen wollen“

Seniorenbundpräsidentin erfreut wegen weiterer Impfdosen

Wien (OTS) - 

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, dass die nächste Lieferung von Gürtelrose-Impfstoffen früher als erwartet ankommt. Bis Anfang April würden 250.000 zusätzliche Dosen des Herpes-Zoster-Impfstoffs schrittweise für ganz Österreich bereitgestellt. Seit vergangener Woche können niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie impfende Einrichtungen den Impfstoff wieder bestellen.

„Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich gegen Gürtelrose impfen lassen wollen“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec. „Wir haben dafür gekämpft, dass die Impfung gegen Gürtelrose seit November für Menschen über 60 und Risikogruppen gratis ist. Das haben wir erreicht. Jetzt haben wir uns dafür eingesetzt, dass rasch wieder Impfstoff zur Verfügung steht.“

Das Interesse an dieser Immunisierung sei größer als angenommen. Seit November wurden bereits über 400.000 Dosen ausgeliefert und verimpft. „Seniorinnen und Senioren waren aber verärgert, dass es zu wenig Impfstoff gegeben hat. Wenn eine Gratis-Impfung angekündigt wird, muss es auch den Impfstoff dafür geben“, sagt Korosec.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Seniorenbund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright