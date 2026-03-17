Medienkompetenz-Monitoring: Neue Broschüre der RTR Medien informiert vierteljährlich über Aktuelles rund um das Thema Medienkompetenz

Wien (OTS) -

Mit ihrer neuen Publikation „Medienkompetenz-Monitoring“ bündelt die beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) eingerichtete „Servicestelle Medienkompetenz“ Erkenntnisse aus ihrer täglichen Arbeit, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dabei werden Informationen zu aktuellen Entwicklungen rund um Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung und Mediengestaltung übersichtlich dargestellt.

“Unser Ziel ist es, einen Beitrag zum Wissenstransfer in Gesellschaft, Bildung und Medienpraxis zu leisten”, sagt Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien und ergänzt: "Das neue Medienkompetenz-Angebot richtet sich an alle Interessierten, die die eigene Medienkompetenz erweitern oder entsprechende Fähigkeiten in ihrem Umfeld vermitteln möchten.”

Die Publikation „Medienkompetenz-Monitoring“ bündelt Neuigkeiten aus unterschiedlichen Medien, verweist auf Veranstaltungen, Studien und Projekte und stellt Organisationen vor, die sich mit Medienkompetenz befassen. Beobachtet werden zudem nationale und internationale Initiativen und Projekte, die als Best-Practice-Beispiele dienen können.

Medienkompetenz ist eine der zentralen Voraussetzungen für die Orientierung in einer zunehmend komplexen, digitalen Informationswelt. Ein informierter, souveräner und kritischer Umgang mit Informationen stärkt persönliche Fähigkeiten um Desinformation, Hassrede oder versteckte Werbung zu identifizieren.

Die Servicestelle für Medienkompetenz der RTR Medien versteht sich als zentrale Informationsstelle rund um das Thema Medienkompetenz. Sie setzt u.a. den sogenannten Medienkompetenz-Atlas um, der österreichweit staatlich geförderte und private Projekte zur Medienkompetenz, aber auch Projekte im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz darstellt. Der jährliche Medienkompetenz-Bericht der Servicestelle befasst sich mit aktuellen Schwerpunktthemen und wird im Rahmen einer Veranstaltung präsentiert. Mit dem Medienkompetenz-Monitoring erweitert die Servicestelle Medienkompetenz nun ihr Informationsangebot.

Die erste und alle zukünftig publizierten Ausgaben des „Medienkompetenz-Monitoring“ finden sich auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/Medienkompetenz-Monitor

Unter dem Motto „Bleiben Sie informiert!“ haben Interessierte die Möglichkeit, sich für das Monitoring anzumelden, indem Sie unter folgendem Link den Interessensbereich „Medien“ ankreuzen: https://www.rtr.at/rtr/footer/Newsletteranmeldung_Neu.de.html

Über die RTR Medien

Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) ist Österreichs größte Förderstelle für Medienunternehmen (Radio, Fernsehen, Print, Audio-Podcast) und unterstützt mit dem Fernsehfonds Austria Fernsehfilm-Produktionen und damit internationale Investitionen in den heimischen Filmstandort. Als Kompetenzzentrum dieser Märkte, teilt die RTR Medien ihr Wissen in Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Die RTR mit ihren Fachbereichen Medien sowie Telekommunikation und Post ist Geschäftsstelle der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), der Telekom Control Kommission (TKK) und der Post Control Kommission (PCK). Geschäftsführer der RTR Medien ist Mag. Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR.Telekom.Post ist Dr. Klaus M. Steinmaurer. rtr.at.