Steigende Preise bei Öl & Gas und bedrohte Versorgungssicherheit: Raus aus der Abhängigkeit mit Wärmepumpen als attraktiver Lösung

Knittelfeld (OTS) -

Angesichts der jüngsten geopolitischen Eskalation rückt das Thema Versorgungssicherheit mit fossilen Energieträgern wieder stark ins Zentrum der Aufmerksamkeit und erinnert drastisch an die Preisexplosionen und Lieferengpässe nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Dennoch gibt es eine zukunftssichere Alternative. In punkto Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung steht uns mit Wärmepumpen eine geeignete Technologie zur Verfügung, um die Unabhängigkeit von Öl und Gas im Gebäudebereich zu realisieren. Das ist im Neubau wie auch in der Sanierung – bei Einfamilienhäusern wie auch in Mehrparteienhäusern – eine mehr als sinnvolle Investition, um die eigenen vier Wände zukunftsfit und unabhängig zu machen. Gleichzeitig lassen sich mit einer Wärmepumpe die Betriebskosten dauerhaft senken. Damit bleibt das Wohnen auch in Zukunft leistbar. Der Zeitpunkt für einen Heizungstausch ist jetzt ideal. Denn derzeit stehen mit der staatlichen Sanierungsoffensive noch bis zu 7.500 Euro für die Investition in eine Wärmepumpe zur Verfügung. Zusätzlich ist die Kombination mit Landesförderungen möglich. Stromkunden profitieren ab 1. April zudem vom neuen „Sommer-Sonnenrabatt“, der die Netzgebühr zwischen 10 und 16 Uhr um 20 % reduziert – das verringert die Kosten u.a. für die Warmwasserbereitung, die Raumkühlung oder Schwimmbad-Wärmepumpen.

Die aktuelle globale Situation ist ein Weckruf. Stand bisher das Thema Klimakrise ganz stark im Fokus, rückt jetzt zusätzlich die gefährdete Versorgungssicherheit, kombiniert mit Preissteigerungen für fossile Energieträger in den Mittelpunkt des Interesses.

„Damit sind die Österreicherinnen und Österreicher ganz unmittelbar von den internationalen Ereignissen betroffen. Die Auswirkungen des jüngsten Krieges kommen direkt in den Haushalten an. Die Sorge um Engpässe bei Öl- und Gaslieferungen sowie massive Preissteigerungen wird von einem bloßen Szenario jetzt zur Realität. Wärmepumpen sind hier eine seit Jahrzehnten bewährte Lösung, um der Abhängigkeit von fossiler Energie einen Riegel vorzuschieben und unberechenbaren Kostenexplosionen zu entkommen. Wer nichts unternimmt, bleibt sowohl kurz- als auch langfristig der Unvorhersehbarkeit globaler Entwicklungen ausgesetzt. Steigende CO2-Steuern und Netzkosten verteuern fossile Energie noch zusätzlich.“, erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.

Acht überzeugende Argumente: Was jetzt mehr denn je für Wärmepumpen als zukunftssichere Lösung für Heizung und Warmwasser spricht:

Wärmepumpen nutzen vorhandene Wärme aus der Luft, aus Grundwasser oder aus dem Erdreich und arbeiten emissionsfrei und kostenschonend – ganz ohne Öl und Gas. Dank dieser Technologie ist mit nur einem Gerät für kostensparendes Heizen im Winter, ganzjährige Warmwasserbereitung und Raumkühlung im Sommer gesorgt. Die Kombination mit einer PV-Anlage ist ein zusätzlicher Anreiz für den Umstieg, denn damit ist der Betrieb noch sparsamer.

1) Unabhängigkeit und Versorgungsicherheit

Wärmepumpen sind eine nachhaltige Lösung und verringern die Energieabhängigkeit. Gerade angesichts der geopolitischen Lage ist die Versorgungssicherheit bei Öl und Gas fraglich. Zudem bleiben die Preise bei fossilen Energien durch internationale Konflikte hoch. Wärmepumpen arbeiten mit Strom, und der hohe Wirkungsgrad spricht ganz deutlich für sich: Sie erzeugen mit 1 kW Strom bis zu 4 kW Heizwärme. Somit stammen 3 kW aus frei verfügbarer Umwelt-Energie, und zwar umweltfreundlich und ganz ohne CO2-Ausstoß.

2) Gewinnbringende Investition und leistbares Wohnen durch Betriebskostenersparnis

Tauscht man eine alte Heizungsanlage durch eine Heizungswärmepumpe in Kombination mit einem gut gedämmten Speicher, spart man jährlich bis zu 1.500 Euro, in bestimmten Fällen sogar noch mehr. Damit verringern sich die Ausgaben für Betriebskosten deutlich und durch die spürbare Entlastung des Haushaltsbudgets bleibt das Wohnen auch in Zukunft leistbar.

3) Keine Mehrkosten durch steigende CO2-Steuern und Netzkosten

Die CO2-Steuer auf fossile Energieträger verursacht schon derzeit Mehrkosten von rund 300,- Euro pro Jahr, und wird in den nächsten Jahren noch teurer. Auch die Netzkosten steigen. Mit einer klimafreundlichen Wärmepumpe lassen sich diese Zusatzkosten zu 100 % vermeiden. Der neue „Sommer-Sonnenrabatt“ bringt von 1. April bis 30. September zwischen 10 und 16 Uhr zusätzlich 20 % Ersparnis bei den Netzkosten – das macht u.a. die Warmwasserbereitung, die Raumkühlung oder den Betrieb von Schwimmbadwärmepumpen noch günstiger.

4) Doppelt effizient und günstig mit PV

Durch die Möglichkeit der Einbindung von PV-Strom aus einer hauseigenen Photovoltaik-Anlage lassen sich Wärmepumpen auch mit selbst erzeugtem Strom betreiben. Das steigert die Unabhängigkeit in der Energieversorgung und spart bares Geld bei den Betriebskosten.

5) Klimaschutz und Ressourcenschonung

Angesichts der Klimakrise ist der Ersatz CO2-treibender Energiequellen ein wertvoller Beitrag zum Schutz von Klima, Umwelt und Lebensraum. Mit einem Heizungstausch kann jeder Haushalt einen wirksamen Schritt für eine nachhaltige Zukunft setzen.

6) Multitalent: Heizung, Warmwasser und Kühlung in einem Gerät vereint

Wärmepumpen sind echte Multitalente: Sie vereinen Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung in einem Gerät. Mit der Kühlfunktion können Wärmepumpen im Sommer auch zur Raumkühlung eingesetzt werden.

7) Nachhaltige Heizungssysteme steigern den Immobilienwert

Nachhaltige, energieeffiziente Lösungen bei Heizung und Warmwasser sorgen für einen Wertgewinn bei Immobilien. Denn damit entsprechen diese der EU-Taxonomie und den ESG-Regeln – sowie den Erwartungen von Mietern und Käufern.

8) Förderungen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene

Im Rahmen der staatlichen Sanierungsoffensive wird der Heizungstausch mit Wärmepumpen mit bis zu 7.500 Euro gefördert. Auch die Kombination mit Landesförderungen und Investitionszuschüssen von Gemeinden ist möglich. Doch es gilt schnell zu handeln, denn die Fördermittel für 2026 könnten bald ausgeschöpft sein. Infos: www.sanierungsoffensive.gv.at

Service-Tipps der Austria Email AG:

Einen Gesamtüberblick zu verfügbaren Förderungen bietet der Online-Förderberater von Austria Email AG : www.austria-email.at/privatkunden/service/kostenlose-online-foerdersuche

Kostenlose Beratung mit dem Austria Email Online-Sanierungsberater: www.austria-email.at/kostenlose-beratung-zu-ihrem-bau-oder-sanierungsvorhaben/

Infos zum Austria Email Wärmepumpen-Leasing : www.austria-email.at/privatkunden/highlights/waermepumpen-leasing-von-austria-email/

Kosten-Übernahme von bis zu 350 Euro für die verpflichtende Energieberatung: https://landing.austria-email.at/sanierung2026

Austria Email: Systemanbieter bei nachhaltigen Lösungen für Heizung & Warmwasser

Der Anspruch der Austria Email AG ist es, die Konsument:innen mit innovativen Green Products für die Energiewende zu unterstützen. Lösungen von Austria Email sind eine lohnende Investition, denn sie machen Heizung, Warmwasser und Kühlung fit für die Zukunft, schonen die Umwelt und sparen Betriebskosten. Um die Finanzierung zu erleichtern, bietet Austria Email seit 2025 auch die Möglichkeit des Wärmepumpen-Leasings. Denn eine monatliche Rate ist für viele – so wie beim Kfz-Leasing – leichter finanzierbar.

Das zukunftsorientierte Systemangebot von Austria Email zeichnet sich durch ein breites Sortiment aus. Für jedes Nutzungsbedürfnis und alle baulichen Gegebenheiten – sowohl mit Heizkörpern als auch mit Fußbodenheizung – ist eine nachhaltige Lösung garantiert: Von Wärmepumpen aller Bauarten wie der LWP Reihe für Neubau und Sanierung inkl. Kühlfunktion, der LWP HP High Power speziell für Sanierungsprojekte, Schwimmbadwärmepumpen über die Brauchwasserwärmepumpe AE Revolution mit PV-Einbindung bis hin zum smarten Boiler ECO Grid sowie energiesparenden Elektro-Warmwasser- und Fernwärmespeichern.

Über die Austria Email AG: Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit 170 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. In Deutschland ist das Unternehmen mit den Tochterunternehmen Austria Email GmbH und Thermic Energy vertreten.

Die Austria Email AG fertigt und vertreibt mit fast 400 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. Weitere Informationen: www.austria-email.at

Über GROUPE ATLANTIC: Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Familienkonzern mit mehr als 12.000 Beschäftigten in über 30 Werken weltweit. Sie erzielte 2024 einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen. www.groupe-atlantic.com