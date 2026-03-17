younion-Sportgewerkschaft: Proficamp heuer erstmals am ÖFB-Campus

Wien (OTS) -

Die Sportgewerkschaft younion organisiert auch heuer wieder das younion Proficamp für vereinslose Fußballprofis. Start ist am 15. Juni, das Camp läuft sechs Wochen und bietet Spieler:innen die Möglichkeit, unter idealen Bedingungen zu trainieren und sich für Profivereine im In- und Ausland zu empfehlen.

Eine wichtige Neuerung gibt es beim Standort: Das Proficamp findet erstmals am ÖFB-Campus in der Seestadt statt. Damit steht den Teilnehmer:innen eine Infrastruktur zur Verfügung, die im österreichischen Fußball zu den modernsten zählt. Hochwertige Trainingsplätze, ein großer Fitnessbereich, medizinische Betreuung sowie sportgerechte Verpflegung schaffen ideale Voraussetzungen für intensives Training auf Topniveau. Die Kombination aus Training, Regeneration und Unterkunft an einem Ort ermöglicht professionelle Abläufe und optimale Bedingungen für Leistungssport.

Erfahrenes Trainerteam

Das Konzept des Proficamps bleibt dabei bewährt. Wie bereits in den vergangenen Jahren – zuletzt in Steinbrunn – erhalten die Spieler:innen ein strukturiertes Trainingsprogramm mit vollwertigem Mannschaftstrainings statt Einzeltraining, professioneller Betreuung und der Möglichkeit, sich bei Testspielen für interessierte Vereine zu präsentieren. Trainiert wird von Montag bis Donnerstag unter Anleitung eines erfahrenen Trainerteams. Neben der technisch-taktischen Arbeit steht auch die konditionelle Vorbereitung auf die kommende Saison im Fokus.

Darüber hinaus profitieren die Teilnehmer:innen von umfassenden Rahmenbedingungen: Trainingsausrüstung wird bereitgestellt, für Regeneration durch Massage und Physiotherapie ist ebenso gesorgt wie für sportpsychologische Betreuung. Freistellungen für Probetrainings bei interessierten Vereinen sind Teil des Konzepts. Für Unterkunft und Verpflegung während des Proficamps ist gesorgt.

Aus- und Weiterbildungen

Ein wesentlicher Bestandteil des Camps ist auch heuer wieder die Unterstützung abseits des Spielfelds. Mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) sowie KADA – Sport mit Perspektive stehen zwei wichtige Partner zur Seite, die Spieler:innen in Fragen der beruflichen Orientierung begleiten. KADA bietet unter anderem eine Analyse der aktuellen Situation, Beratung zu Aus- und Weiterbildungen, die sich mit dem Profifußball vereinbaren lassen, sowie Unterstützung beim Berufseinstieg nach der aktiven Karriere.

Zusätzlich stellt Wirtschaftsimpulse kompakte Online-Weiterbildungskurse zur Verfügung, etwa zu Themen wie Vertrieb, Marketing oder Softwareanwendungen. Damit können Spieler:innen bereits während ihrer aktiven Laufbahn wichtige Qualifikationen für die Zeit nach dem Profisport aufbauen.

Höchstes Niveau

younion-Sportgewerkschaftssekretär Stephan Auer betont die Bedeutung des Projekts: „Das Proficamp gibt Spieler:innen in einer schwierigen Phase Stabilität und Perspektive. Als ehemaliger Teilnehmer weiß ich wie wichtig für mich das Mannschaftstraining war, wodurch ich perfekt vorbereitet zu meinem neuen Verein kam. Am ÖFB Campus haben wir heuer die besten Voraussetzungen, um auf höchstem Niveau zu trainieren.“

Auch Ex-Profi und Spielervertreter Thomas Pichlmann sieht im neuen Standort einen großen Schritt nach vorne: „Der ÖFB Campus bietet eine Infrastruktur, die man sich als Spieler nur wünschen kann. Für das Proficamp bedeutet das noch professionellere Trainingsbedingungen und ein Umfeld, in dem sich die Spieler:innen optimal präsentieren können.“

Mit dem Proficamp setzt die younion-Sportgewerkschaft damit wie jedes Jahr ein wichtiges Zeichen für Unterstützung und professionelle Begleitung von Fußballern in Übergangsphasen ihrer Karriere. Die Erfolgsbilanz ist dabei beachtlich: Rund 75 Prozent der Teilnehmer:innen fanden bereits kurz nach dem Camp einen neuen Verein, nach der darauffolgenden Wintertransferperiode waren es sogar rund 84 Prozent.