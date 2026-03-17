ARBÖ: „Hauch von Osterreiseverkehr“, Snowboard-Weltcup in Flachau und „pool + garden“ in Tulln sorgen am Wochenende für Verzögerungen

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird laut ARBÖ-Informationsdienst noch keine große Osterreisewelle bringen, ganz ohne zusätzliche Verkehrsbelastung wird es aber nicht ablaufen. In den deutschen Bundesländern Bremen und Niedersachsen beginnen die zweiwöchigen Osterferien am Montag. Dadurch kann am Wochenende bereits ein erster „Hauch von Reiseverkehr“ Richtung Süden und in die Skigebiete spürbar werden. Dazu kommen klassischer Wochenend- und Tagesskifahrerverkehr in die Wintersportregionen sowie zwei publikumsstarke Veranstaltungen in Salzburg und Niederösterreich.

Vor allem am Samstag wird es ab den Morgenstunden bei der Anreise in die Skigebiete sowie auf den klassischen Zufahrtsrouten zu längeren Verzögerungen kommen. Am Sonntag ist ab dem frühen Nachmittag mit Rückreiseverkehr aus den Wintersportgebieten und mit ersten längeren Fahrten im Vorfeld der Osterferien zu rechnen. Staugefährdet sind am Samstag vor allem folgende Strecken:

· Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und dem Knoten Pongau sowie rund um Flachau

· Inntalautobahn (A12), im Bereich Kufstein sowie vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal, Imst/Pitztal und Ötztal sowie bei Innsbruck

· Rheintalautobahn (A14), im Großraum Bludenz

· Zillertalstraße (B169), im gesamten Verlauf

· Pinzgauer Straße (B311), abschnittsweise im gesamten Verlauf

· Ennstal Straße (B320), im Raum Liezen und bei Schladming

· Silvretta Landesstraße (L188), im Montafon

„Ab den Vormittagsstunden ist eine Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel auf der Zillertalstraße (B169) ebenso wie ein Rückstau von der Einfahrt ins Zillertal bis auf die Achensee Straße (B181) in den Raum Maurach wahrscheinlich“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Für Wintersportler lohnt sich vor Fahrtantritt ein Blick auf die ARBÖ-Winterline mit Informationen über Schneehöhen, offene Lifte und gespurte Loipen in den Skigebieten ebenso wie auf die ARBÖ-Verkehrsline mit aktuellen Verkehrsinformationen aus ganz Österreich. Die ARBÖ-Winterline ist im ORF-Teletext auf Seite 614 und online unter https://www.arboe.at/infos/schneeberichte abrufbar. Die ARBÖ-Verkehrsline ist im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie online unter https://www.arboe.at/infos/verkehrsinformationen verfügbar.

Zwtl.: Snowboard-Weltcup in Flachau bringt zusätzliche Verzögerungen auf der Tauernautobahn

Von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21.03.2026, steht der „Absolut Park Flachauwinkl“ im Zeichen des FIS Snowboard Slopestyle World Cup Flachau. Laut Veranstalter finden von 19. bis 20. März die Trainings und Qualifikationen statt. Die Finals der Damen und Herren sind für Samstag, 21.03.2026, ab 11.30 Uhr beziehungsweise 13.30 Uhr angesetzt. Mit dabei sind weltbeste Slopestyle-Rider wie Anna Gasser, Kokomo Murase, Benjamin Karl und Romain Allemand, die im Absolut Park um wichtige Weltcup-Punkte kämpfen.

Im Verkehr ist speziell am Samstagvormittag sowie nach dem Finale mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Staugefahr besteht nach Einschätzung des ARBÖ insbesondere auf der Tauernautobahn (A10) rund um Flachauwinkl und im Pongau sowie auf den regionalen Zufahrten in Richtung Absolut Park. Wer den Weltcup besucht, sollte möglichst früh anreisen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Anreise mit den Skibussen aus den Gemeinden Flachau, Wagrain und Kleinarl möglich. Die nächstgelegenen Bahnhöfe befinden sich in Altenmarkt, Radstadt und Bischofshofen. Von dort verkehren Regionalbusse nach Flachauwinkl.

Zwtl.: „pool + garden“ lockt zehntausende Garten- und Pool-Fans nach Tulln

Von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22.03.2026, findet am Messegelände in Tulln die „pool + garden“ statt. Laut Veranstalter steht die Messe ganz im Zeichen des „Wohnens im Garten“. Im Mittelpunkt stehen Pools, Whirlpools, Saunen, Gartengestaltung, Outdoor-Möbel, Beschattung und stilvolles Leben im eigenen Grünraum. Bis zu 240 Aussteller erwarten rund 45.000 Besucherinnen und Besucher.

Rund um Tulln ist besonders am Samstag und Sonntag jeweils vor Messebeginn um 10.00 Uhr und nach dem Schließen der Messetore um 17.00 Uhr beziehungsweise 18.00 Uhr mit erhöhtem Verkehr zu rechnen. Staugefährdet sind vor allem die Stockerauer Schnellstraße (S5), die Tullner Straße (B19) sowie die Zufahrten zum Messegelände. Der ARBÖ empfiehlt, wenn möglich, frühzeitig anzureisen. Wer mit dem Auto kommt kann die ausgewiesenen Messeparkplätze und Shuttleangebote nutzen. Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist problemlos möglich. Tulln ist sehr gut an das Eisenbahnnetz angebunden. Von den Bahnhöfen Tulln und Tullner Feld verkehren Shuttlebusse, die mit den Messetickets kostenlos benutzt werden können.

(Schluss)