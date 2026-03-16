  • 16.03.2026, 15:50:32
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Grüne/Zadić: „Alfred Noll war nicht nur ein großartiger Jurist und scharfer Denker, er war auch ein großzügiger und liebevoller Kollege“

Wien (OTS) - 

„Alfred Noll war ein herausragender Jurist und Intellektueller. Mit seinem analytischen Verstand und seinem pointierten Humor hat er Debatten geprägt, sowohl im Gerichtssaal als auch im Parlament und in der Öffentlichkeit“, sagt Alma Zadić, Justizsprecherin der Grünen.

Sein stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn war in jedem Gespräch mit ihm deutlich spürbar. Dafür hat er keine Konflikte gescheut und Grundsatzfragen dort diskutiert, wo sie wichtig waren. Sein Wirken hat ihm Respekt über Parteigrenzen hinweg eingebracht.

„Sowohl juristische als auch gesellschaftspolitische Diskussionen hat er mit großer Leidenschaft geführt. Sein Engagement hat weit über die juristische Fachwelt hinausgewirkt“, sagt Zadić.

Zadić spricht den Angehörigen, Freundinnen und Freunden sowie allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. „Alfred war ein lieber Freund. Ich werde ihn und die gemeinsamen Gespräche sehr vermissen.“

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