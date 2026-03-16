  • 16.03.2026, 15:42:32
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Aufklärung für Jugendliche: WiG setzt kostenlose „Sex in the City“-Workshops ab April 2026 fort

Workshop-Reihe der Wiener Gesundheitsförderung – WiG zu erster Liebe, Verhütung, Rollenbildern sowie Medien und Sexualität kann ab sofort gebucht werden

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet von April bis Juni 2026 kostenlose Workshops rund um den Themenkreis sexuelle Gesundheit für Wiener*innen zwischen 13 und 19 Jahren an.
Wien (OTS) - 

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet auch heuer wieder ihre beliebte „Sex in the City“-Workshop-Reihe für Jugendliche an, welche ab sofort von Wiener Schulen und außerschulischen Jugendeinrichtungen gebucht werden kann. „Unsere Workshops sind eine wertvolle Ergänzung zum Unterricht, um Jugendliche offen, respektvoll und altersgerecht aufzuklären. Deshalb freuen wir uns, dass wir ab April mit einem erweiterten Angebot fortfahren und nun auch den wichtigen Themenbereich rund um digitale Medien und sexuelle Bildung mit einem zusätzlichen Workshop abdecken“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Jetzt buchen und Platz sichern

Ab sofort können alle öffentlichen Wiener Schulen, Berufs- und Polytechnische Schulen, Schulen des Fachbereichs Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik sowie Gruppen der außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit die kostenlosen Workshops buchen. Ausgewählt werden kann aus sieben unterschiedlichen Workshops, welche das Wissen zu sexueller Gesundheit vermitteln. In einem vertraulichen und sicheren Rahmen werden mit den Teilnehmenden im Alter von 13 bis 19 Jahren Themen wie erste Liebe, Verhütung, Geschlechteridentitäten, Rollenbilder sowie ein kritischer Medienumgang behandelt. Die Jugendlichen haben dabei selbstverständlich auch die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen einzubringen.

Die Workshops finden von Anfang April bis Ende Juni 2026 statt und werden in zwei Einheiten in der jeweiligen Schule oder Jugendeinrichtung abgehalten (2 x 50 Minuten mit Pause). Die Plätze sind begrenzt und werden nach dem „First come, first serve“-Prinzip vergeben – also keine Zeit verlieren und die Buchung unter 01 226 44 39 96 (werktags 8:00 bis 18:00 Uhr) vornehmen. Mehr Infos auf wig.or.at/sexinthecity

Über das Projekt
„Sex in the City“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und hat zum Ziel, die sexuelle Gesundheit von Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren zu fördern. Dabei werden kostenlose Workshops während des Schuljahres fortlaufend angeboten, zusätzlich findet jährlich der Aktionstag „Sex in the City-Hall“ – heuer am 27. Mai 2026 – im Wiener Rathaus statt.

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Petra Hafner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]

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