FPÖ – Stefan zum Tod von Alfred Noll: „Trotz politischer Differenzen verbanden uns die juristische Expertise und gegenseitiger Respekt“

Wien (OTS) -

Mit Betroffenheit reagierte heute der freiheitliche Justizsprecher NAbg. Mag. Harald Stefan auf die Nachricht vom Ableben des Juristen und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Alfred Noll. Stefan würdigte Noll als scharfsinnigen Juristen, mit dem er trotz aller politischer Gegensätze einen respektvollen Umgang pflegte: „Ich habe Alfred Noll sehr geschätzt. Auch wenn wir politisch oft fundamental unterschiedlicher Ansicht waren, haben wir auf juristischer Ebene immer wieder interessante und tiefgehende Diskussionen geführt. Auf dieser Ebene haben wir uns auch gegenseitig respektiert und geschätzt.“ Dieser intellektuelle Austausch sei ein Beispiel dafür, wie fachliche Expertise über parteipolitische Grenzen hinweg eine Basis für einen konstruktiven Dialog bilden könne.

Dieser Kontakt sei auch nach Nolls Abschied aus der Politik nicht abgerissen. „Ich habe mich auch nach dem Ausscheiden Nolls aus dem Nationalrat weiterhin mit ihm getroffen, um diese Fachgespräche fortzusetzen“, so der freiheitliche Justizsprecher, der das Ableben von Alfred Noll als Verlust für die juristische Landschaft in Österreich bezeichnete und den Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aussprach.