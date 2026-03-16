Vom Denksporttalent zum Informatiknachwuchs

Wien (OTS) -

Insgesamt 65.734 Schüler*innen von der 3. bis zur 13. Schulstufe aus ganz Österreich haben im November 2025 am Biber der Informatik teilgenommen. 175 Kinder und Jugendlichen erreichten dabei die Höchstpunktezahl in ihren jeweiligen Alterskategorien (0,27 % aller Teilnehmer*innen). Sie wurden am Mittwoch, 11.März 2026, an der FH Technikum Wien von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) im Beisein von Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Wolfgang Ebner, Sektionschef im Bundeskanzleramt für Digitalisierung und E-Government, ausgezeichnet.

Steigende Teilnehmer*innenzahlen

„Die Aufgaben waren diesmal zum Teil deutlich kniffliger als in den Jahren zuvor. Umso mehr freuen wir uns über den Leistungsbeweis, den unsere Denksporttalente erbracht haben “, zollte OCG Präsident Wilfried Seyruck den Ausgezeichneten Respekt. Die OCG, die den internationalen Wettbewerb seit 2007 gemeinsam mit der TU Wien für Österreich organsiert, durfte sich außerdem über einen deutlichen Anstieg der teilnehmenden Schulen und Jugendlichen freuen.

So haben insgesamt 410 Schulen vom Neusiedler- bis zum Bodensee vom 10. bis 21. November 2025 am Online-Wettbewerb teilgenommen - 49 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der teilnehmenden Schüler*innen ist von 55.913 im Jahr 2024 auf 65.734 im Jahr 2025 gestiegen.

Lob und Unterstützung von höchster Ebene

„Informatik ist essenziell für die Zukunft unserer Gesellschaft. Der Biber fördert nicht nur logisches Denken und Kreativität, sondern weckt auch frühzeitig Interesse an einem Bereich, der für unsere Wirtschaft und unseren Alltag immer wichtiger wird.“ , betonte auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr bei der Preisverleihung. „Informatik ist essenziell für die Zukunft unserer Gesellschaft. Der Biber fördert nicht nur logisches Denken und Kreativität, sondern weckt auch frühzeitig Interesse an einem Bereich, der für unsere Wirtschaft und unseren Alltag immer wichtiger wird.“

Auch Sektionschef Wolfgang Ebner freute sich über die enorme Resonanz des Wettbewerbs. „ Diese jungen Talente sind die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft. Wettbewerbe wie der Biber der Informatik wecken Neugier und Begeisterung – genau das brauchen wir, um junge Menschen für Zukunftsthemen zu motivieren. Ihre Leistungen machen Mut und zeigen, welches Potenzial in unseren Schulen steckt. Unser Ziel ist es, diese Begeisterung dauerhaft zu erhalten und weiter auszubauen."

Knifflige Aufgaben für Denksportler*innen

Weder Computer- noch Softwarekenntnisse sind beim Biber der Informatik gefragt, sondern Kombinationsfähigkeit und analytisches Vorgehen. „Die Beispiele sind klassische Denksportaufgaben, die informatisches Denken fördern. Dieses Jahr waren die Aufgaben besonders knifflig“ , so OCG Präsident Wilfried Seyruck.

„ Alle Kinder und Jugendlichen, die beim Biber der Informatik Wettbewerb teilgenommen haben sind Gewinnerinnen und Gewinner. Denn sie alle haben gelernt, dass Logik-Rätsel unsere Kreativität und Lösungskompetenz anregen. Das ist die Basis von informatischem Denke n,“ erklärte OCG Generalsekretär Ronald Bieber. Deshalb fordert die OCG entsprechende Angebote schon ab der Volksschule. “So können wir ohne technische Hilfsmittel informatische Fähigkeiten und Begabungen schon früh fördern. Das wäre eine gute Vorbereitung auf den Informatik-Unterricht in der Schule, der jetzt ausgebaut werden soll“ , erklärt Bieber.

Mehr über den Biber der Informatik Wettbewerb finden Sie auf der OCG Website.

Fotos von der Veranstaltung finden Sie im OCG Flickr Album.