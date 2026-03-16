FH Technikum Wien lädt zum Open Day am 27. März 2026

Wien (OTS) -

Die FH Technikum Wien öffnet am 27. März 2026 von 10 bis 17 Uhr ihre Türen für Studieninteressierte. Beim Open Day haben Besucher*innen die Möglichkeit, sich umfassend über das Studienangebot zu informieren, mit Studierenden und Lehrenden ins Gespräch zu kommen und einen direkten Einblick in Labors, Projekte und Forschungsbereiche der Hochschule zu erhalten.



Im Mittelpunkt stehen dabei die Bachelor- und Master-Studiengänge der FH Technikum Wien sowie zahlreiche Weiterbildungsangebote. Die Bachelor-Studienberatung findet von 10:00 bis 17:00 Uhr, die Master-Studienberatung von 13 bis 17 Uhr statt. Zusätzlich bietet ein allgemeiner Informationsstand Beratung zu Themen wie Studieren ohne Matura, Aufnahmeverfahren oder vorbereitende Warm-up-Kurse.



Neben individuellen Beratungsgesprächen erwartet Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm mit Projektpräsentationen aus verschiedenen Studiengängen, Laborführungen und Campusführungen. Dabei können Studieninteressierte technische Anwendungen und aktuelle Forschungsprojekte aus nächster Nähe kennenlernen.



Einblicke in Studium und Forschung



Mehrmals am Tag finden Laborführungen statt (11:00, 12:00, 14:00 und 15:00 Uhr), bei denen zentrale Einrichtungen der Hochschule vorgestellt werden. Zusätzlich lädt Rektorin Sylvia Geyer, Rektorin der FH Technikum Wien, zu zwei Campusführungen um 11:30 und 14:30 Uhr ein und gibt persönliche Einblicke in die Entwicklung und Infrastruktur der Hochschule.



Ein weiteres Highlight sind Probe-Lehrveranstaltungen, bei denen Besucher*innen typische Lehrformate eines Technikstudiums erleben können. Dazu zählen unter anderem:

„Wasserstoff – das unbekannte Wesen“ (14:00–14:45 Uhr)

(14:00–14:45 Uhr) „Entrepreneurial Engineering“ (14:30–15:30 Uhr)

(14:30–15:30 Uhr) „Sportgeräte – Faserverbund und Leichtbau – Bionik“ (13:35–14:20 Uhr)

Studierende begleiten die Teilnehmer*innen zu den Hörsälen und stehen auch danach für Fragen zum Studium und zum Campusleben zur Verfügung.



Technik und Nachhaltigkeit erleben: Besuch der EnergyBase



Ein besonderer Programmpunkt ist der Besuch der EnergyBase, einem innovativen Lehr- und Forschungsgebäude der FH Technikum Wien im Bereich nachhaltiger Energie- und Gebäudetechnologien. Ein Shuttlebus bringt Besucher*innen vom Hauptcampus zur EnergyBase, wo sich vier Studiengänge präsentieren:

Bachelor Erneuerbare Energien

Bachelor Wasserstofftechnik

Master Nachhaltige Gebäudetechnik

Master Renewable Energy Engineering

Vor Ort erhalten Interessierte bei Gebäudeführungen Einblicke in die technische Infrastruktur der EnergyBase, darunter moderne Labors, den Haustechnikraum, Photovoltaikanlagen sowie Kleinwindkraftanlagen am Dach. Zusätzlich werden architektonische und energetische Besonderheiten des Gebäudes erläutert. Anschließend stellen die Studiengänge ihre Inhalte, Schwerpunkte und beruflichen Perspektiven vor.



Für den Besuch stehen zwei geführte Touren mit Shuttlebus zur Verfügung:

Tour 1: Abfahrt FH Technikum Wien 13:00 Uhr – Rückkehr 15:30 Uhr

Abfahrt FH Technikum Wien 13:00 Uhr – Rückkehr 15:30 Uhr Tour 2: Abfahrt FH Technikum Wien 15:40 Uhr – Rückkehr 18:00 Uhr

Eine individuelle Anreise zur EnergyBase ist ebenfalls möglich, etwa mit der S-Bahn S1 (Station Siemensstraße) oder über die Straßenbahnlinie 31 und Bus 29B.



Technikstudium vor Ort erleben



Der Open Day bietet eine ideale Gelegenheit, die FH Technikum Wien als Studienort kennenzulernen und sich über Studienrichtungen in Bereichen wie Energie, Informatik, Elektronik, Maschinenbau, Wasserstofftechnologie oder Nachhaltigkeit zu informieren. Neben fachlichen Einblicken erhalten Besucher*innen auch Informationen zu Studienorganisation, Berufsperspektiven und internationalen Möglichkeiten während des Studiums.



Mehr Infos zum Programm:

https://www.technikum-wien.at/openday



Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon über 1.000 Frauen, in 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tagesform oder Abendform angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle.



Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



Weitere Informationen: www.technikum-wien.at



Fotos rund um die FH Technikum Wien:

https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df