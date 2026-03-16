- 16.03.2026, 10:55:32
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AVISO: Mittwoch, 18.03.2026, 18:00 Uhr – Podiumsdiskussion der ÖH: „Prekär arbeiten, prekär studieren?“
ÖH diskutiert mit Ministerin Holzleitner, AK-Präsidentin Anderl und Vertreter_innen der Wissenschaft über die Arbeitsrealität von Studierenden.
Für viele Studierende ist das Studium längst kein Vollzeitprojekt mehr: Rund 69 % arbeiten nebenbei, viele davon mehr als 20 Stunden pro Woche, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Gleichzeitig absolvieren Studierende häufig Pflichtpraktika oder sammeln erste Berufserfahrungen – oft unter prekären Bedingungen und ohne ausreichende Information über ihre Rechte.
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) lädt daher gemeinsam mit der FAKTory zu einer Podiumsdiskussion ein, um über die Arbeitsrealität von Studierenden und mögliche Verbesserungen der Studien- und Arbeitsbedingungen zu sprechen. Diskutiert wird unter anderem, welche politischen Maßnahmen notwendig sind, um Studierenden ein Studium ohne prekäre Beschäftigung zu ermöglichen.
Am Podium diskutieren:
- Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
- Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer
- Selina Wienerroither, Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft
- Martin Unger, Institut für Höhere Studien (IHS)
- Jens Schneider, Rektor der TU Wien
Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Podiumsdiskussion: „Prekär arbeiten, prekär studieren?“
Datum: Mittwoch, 18.03.2026, 18:00 Uhr
Ort: FAKTory
Adresse: Universitätsstraße 9, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bianca Ivan
Telefon: +43 676 8885 2221
E-Mail: [email protected]
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