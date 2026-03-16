AVISO: Mittwoch, 18.03.2026, 18:00 Uhr – Podiumsdiskussion der ÖH: „Prekär arbeiten, prekär studieren?“

Wien (OTS) -

Für viele Studierende ist das Studium längst kein Vollzeitprojekt mehr: Rund 69 % arbeiten nebenbei, viele davon mehr als 20 Stunden pro Woche, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Gleichzeitig absolvieren Studierende häufig Pflichtpraktika oder sammeln erste Berufserfahrungen – oft unter prekären Bedingungen und ohne ausreichende Information über ihre Rechte.

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) lädt daher gemeinsam mit der FAKTory zu einer Podiumsdiskussion ein, um über die Arbeitsrealität von Studierenden und mögliche Verbesserungen der Studien- und Arbeitsbedingungen zu sprechen. Diskutiert wird unter anderem, welche politischen Maßnahmen notwendig sind, um Studierenden ein Studium ohne prekäre Beschäftigung zu ermöglichen.

Am Podium diskutieren:

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Selina Wienerroither, Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft

Martin Unger, Institut für Höhere Studien (IHS)

Jens Schneider, Rektor der TU Wien

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Podiumsdiskussion: „Prekär arbeiten, prekär studieren?“

Datum: Mittwoch, 18.03.2026, 18:00 Uhr

Ort: FAKTory

Adresse: Universitätsstraße 9, 1010 Wien