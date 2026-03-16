Consumer Research Award 2026: Innovative Forschungsprojekte rund um KI ausgezeichnet

Baden (OTS) -

Im Rahmen der Startup Night am Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt wurde vergangene Woche der Consumer Research Award 2026 verliehen. Gemeinsam mit dem Master-Studiengang „Consumer Research & Data Driven Marketing“ zeichnet das Digitale Research-Institut Marketagent damit bereits zum zweiten Mal herausragende Forschungsprojekte aus, die neue Perspektiven auf Konsumverhalten und gesellschaftliche Entwicklungen eröffnen. In diesem Jahr überzeugten kreative Studienkonzepte, die aktuelle Themen rund um Künstliche Intelligenz beleuchten.

Der Consumer Research Award wurde 2025 von Marketagent und dem Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt ins Leben gerufen, um Markt- und Meinungsforschung für jedermann zugänglich zu machen, innovative Forschungsfragen vor den Vorhang zu holen und junge Talente in der Konsumentenforschung zu fördern. Schon im zweiten Jahr zeigt sich die starke Resonanz: Die Zahl der Einreichungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Damit bestätigt sich das große Interesse an der Initiative und die Relevanz des Awards.

Die diesjährigen prämierten Arbeiten zeigen eindrucksvoll, wie datenbasierte Forschung dazu beitragen kann, aktuelle Entwicklungen besser zu verstehen: von digitalen Kaufentscheidungen über den Einsatz von KI im Bildungsbereich bis hin zu den Auswirkungen neuer Technologien auf unser Gesundheitsverhalten.

„Der Consumer Research Award zeigt, wie spannend und relevant Konsumentenforschung heute sein kann. Die ausgezeichneten Projekte greifen aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf und verbinden wissenschaftliche Neugier mit praktischer Relevanz“, erklärt Julia Krall, Studiengangsleiterin des Master-Studiengangs „Consumer Research & Data Driven Marketing“ am Campus Wieselburg.

Vertrauen in KI und digitale Entscheidungen

Den 3. Platz belegen Thomas Kalischko und Michael Hollaus mit ihrer Studie „Trust the Answer – Vertrauen in KI-Suchergebnisse und Online-Kaufentscheidungen“. Die Arbeit untersucht, welche Eigenschaften generativer KI-Antworten Vertrauen schaffen und welchen Einfluss dieses Vertrauen auf Online-Kaufentscheidungen hat. Damit liefert das Projekt wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich Konsument*innen künftig in einer zunehmend KI-gestützten Informationswelt orientieren.

KI im Klassenzimmer

Platz 2 geht an Karolina Suder vom öbv – Österreichischer Bundesverlag für die Studie „KI im Schulalltag – Bedrohung oder unterstützender Partner?“. Das Unternehmen will beleuchten, wie österreichische Lehrkräfte den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht wahrnehmen und welche Chancen beziehungsweise Herausforderungen sie damit verbinden. Die Ergebnisse werden wichtige Einblicke in die Rolle von KI in der Bildungslandschaft geben.

Wenn Dr. Google zu Dr. GPT wird

Den 1. Platz beim Consumer Research Award 2026 erhielten Tobias Sattler und Maximilian Neudörfer für ihre Studie „Von Dr. Google zu Dr. GPT? – KI, Cyberchondrie und Health Anxiety“. Sie interessieren sich dafür, welchen Einfluss KI-gestützte Selbstdiagnosetools auf Gesundheitsängste in der österreichischen Bevölkerung haben. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob neue Technologien das Gesundheitsbewusstsein stärken oder möglicherweise auch zu verstärkter Verunsicherung führen.

Die ausgezeichneten Forschungsdesigns werden nun gemeinsam mit den Research-Profis von Marketagent in der Praxis umgesetzt. Thomas Schwabl, Marketagent-Founder und Geschäftsführer, sieht in den Gewinner-Projekten ein starkes Signal für die Zukunft der Forschung:

„Künstliche Intelligenz verändert derzeit viele Bereiche unseres Alltags: von der Informationssuche bis zur Gesundheitsvorsorge. Die prämierten Studien zeigen eindrucksvoll, wie wichtig fundierte Markt- und Meinungsforschung ist, um diese Entwicklungen besser zu verstehen und gesellschaftliche Auswirkungen frühzeitig sichtbar zu machen.“

Forschung für alle zugänglich machen

Mit dem Consumer Research Award möchten Marketagent und die FH Wiener Neustadt junge Forscher*innen ermutigen, aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen mit innovativen Methoden zu untersuchen und damit neue Impulse für Wissenschaft und Praxis zu setzen.

Neben den drei Hauptpreisen wurden sieben weitere herausragende Beiträge mit dem „Research & Art“-Anerkennungspreis der jungen österreichischen Künstlerin Nana Mandl ausgezeichnet. Die limitierten, signierten Kunstdrucke würdigen kreative Denkansätze und symbolisieren die Verbindung von Wissenschaft und Kunst.