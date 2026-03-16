Sara Leitão komplettiert als neue Vizepräsidentin die FOPI-Führungsspitze

Wien (OTS) -

Bei der ordentlichen Generalversammlung letzten Donnerstag wurde Sara Leitão, Managing Director bei Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria in Wien, zur Vizepräsidentin des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) gewählt. Sie komplettiert damit die Verbandsführung rund um Präsidentin Ute Van Goethem, Vize-Präsident George Tousimis, Generalsekretärin Astrid Jankowitsch und Vize-Generalsekretärin Daniela Habith.

„Um ein ‚Gesundheitssystem der Zukunft‘ zu formen, braucht es kluge Konzepte und kreative Ideen, aber auch Fingerspitzengefühl und gute Netzwerke. Gerade dazu kann Sara Leitão entscheidend beitragen“, zeigt sich Ute Van Goethem überzeugt. „Wir setzen mit diesem – stark weiblich akzentuierten – Team nicht nur ein kräftiges Signal der Modernität und Diversität. Wir haben damit auch die Schlagkraft, die fürs Vorantreiben unserer Ziele nötig ist.“

„Als Vizepräsidentin des FOPI möchte ich dazu beitragen, Österreich zu einem der dynamischsten und sichtbarsten Life-Science-Standorte der Welt zu machen“, betont die gebürtige Portugiesin Sara Leitão. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass Patientinnen und Patienten rasch Zugang zu bahnbrechenden Therapien erhalten, dass Österreich seine starke Rolle in der klinischen Forschung weiter ausbaut und dass unser Gesundheitssystem Innovation nicht als Kostenfaktor, sondern als Investition in Wohlstand, Lebensqualität und Zukunftssicherheit versteht.“

Dafür wolle sie bürokratische Hürden abbauen, behördliche Verfahren und Erstattungsprozesse effizienter und digitaler gestalten sowie Brücken schlagen, zwischen Wissenschaft, Industrie, Politik und der Patient:innen-Community.

„Außerdem ist mir wichtig, dass Österreich rasch eine starke, zukunftsgerichtete Life-Science-Strategie erhält: eine Strategie, die die pharmazeutische Industrie als Motor für wirtschaftliches Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und geopolitische Resilienz klar anerkennt“, so Leitão.

Sara Leitão ist seit dem Jahr 2008 in verschiedensten Positionen für Johnson & Johnson tätig. Nach Abschluss ihres Studiums der Veterinärmedizin hat sie in unterschiedlichen Funktionen und Ländern in den Bereichen Medical & Commercial für Fokusgebiete wie etwa Hämatologie, Onkologie, Neurowissenschaften, Immunologie, Infektionskrankheiten und pulmonale Hypertonie gearbeitet – ausgehend von ihrem Heimatland Portugal über UK, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Ostafrika, bis hin zu ihrer letzten Position als Commercial Director in Schweden und Island mit Sitz in Stockholm. Seit März 2025 ist sie Managing Director bei Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria in Wien.

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