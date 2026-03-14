  • 14.03.2026, 11:37:32
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FPÖ – Oberlechner zur Causa Vienna Twentytwo: „ARE muss sich neu ausrichten!“

„Anfrage und ein weiterer Antrag werden im Nationalrat eingebracht“

Wien (OTS) - 

„Der Rechnungshofbericht zur Causa Vienna Twentytwo belegt ganz klar: Die BIG-Tochter Austrian Real Estate Development (ARE Development) muss sich neu ausrichten und leistbaren beziehungsweise geförderten Wohnraum errichten“, sagte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA und verwies auf einen entsprechenden Antrag der FPÖ.

„Ich frage mich, wie ein staatliches Unternehmen gemeinsam mit der SIGNA derartige Projekte entwickeln konnte? Hat man nicht auf die Vorlage entsprechender Bilanzen bestanden?“, kritisierte Oberlechner. „Auffällig ist jedenfalls, dass der mitverantwortliche ehemalige ARE-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss auch in der Causa um die ÖVP-nahe Wohnungsgenossenschaft ‚Neue Eisenstädter‘ als deren Aufsichtsratsvorsitzender eine zentrale Rolle spielt“, verwies Oberlechner auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Genannten und Beteiligten.

„Wir Freiheitliche werden die Causa im Detail ausleuchten. Die ARE kann nicht länger Partner von Spekulanten sein. Wir brauchen leistbaren Wohnraum und hier muss der Bund endlich mit guten Beispiel vorangehen“, betonte Oberlechner und kündigte weitere parlamentarische Initiativen im Nationalrat an.

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