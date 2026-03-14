SPÖ-Herr: „Saubere Luft rettet Leben und schützt unsere Natur“

Wien (OTS) -

Die Europäische Union hat 2024 die Grenzwerte für Luftschadstoffe angepasst, um Gesundheit und Natur besser zu schützen. Die entsprechende Richtlinie soll bis Ende 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Österreich soll die Vorgaben rasch umsetzen, sagt SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. „Jährlich sterben in Österreich rund 3.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Strengere Regeln für saubere Luft retten Leben und schützen unsere Natur“, so Herr. **

Herr unterstützt die Forderungen des Tiroler SPÖ-Verkehrslandesrats René Zumtobel nach einer Umsetzung der Richtlinie, mit der auch eine Novellierung des Immissionsschutzgesetz - Luft (IG-L) einhergehen wird. „Gerade in Transit-Regionen wie Tirol zeigt sich, wie wichtig Verkehrsmaßnahmen wie etwa Fahrverbote für den Schwerverkehr sind. Sie entlasten Mensch und Natur“, so Herr.

Die SPÖ-Umweltsprecherin verweist darauf, dass Österreich beim Schutz der Luftqualität bereits viel erreicht habe. „Die Luftverschmutzung ist in den vergangenen Jahren zwar stark gesunken, sie ist aber immer noch zu hoch. Wir arbeiten weiter daran, unsere Luft noch sauberer zu machen.“ Auch der Umweltminister hat bereits angekündigt, die Richtlinie noch in diesem Jahr umzusetzen. (Schluss) mf/bj