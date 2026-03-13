Land&Forst Betriebe Österreich: Ermittlungen gegen Maximilian Hardegg eingestellt

Wien (OTS) -

Die Land&Forst Betriebe Österreich begrüßen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Korneuburg, dass das Ermittlungsverfahren gegen Maximilian Hardegg eingestellt wurde und warnen vor vorschnellen öffentlichen Vorverurteilungen.

„Die Einstellung des Verfahrens bestätigt, dass eine sachliche und rechtsstaatliche Prüfung zu einem differenzierten Ergebnis führen kann. Genau deshalb ist es problematisch, wenn Betriebe bereits vor Abschluss eines Verfahrens öffentlich verurteilt werden“, betont Konrad Mylius, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich.

Nach einer Anzeige wegen des Verdachts angeblicher Tierquälerei hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg das Ermittlungsverfahren gegen Dipl.-Ing. Maximilian Hardegg eingestellt. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass kein Tatnachweis erbracht werden konnte.

Problematische Entwicklung bei Kampagnen gegen landwirtschaftliche Betriebe

Die Land&Forst Betriebe Österreich beobachten mit Sorge, dass einzelne Branchenvertreter zunehmend mit öffentlicher Vorverurteilung konfrontiert werden. Umso wichtiger ist die nun erfolgte Klärung im rechtsstaatlichen Verfahren, da sie auch einer pauschalen Diskreditierung eines ganzen Sektors entgegengewirkt.

„Organisationen, die mit bewusst überzeichneten Darstellungen aggressiv Stimmung gegen einzelne Betriebe und deren Führung machen, übernehmen keinerlei Verantwortung für die wirtschaftlichen und persönlichen Schäden, die sie damit verursachen“, betont Mylius.

Die Betriebe sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Das Fehler passieren können, auch in gut geführten Betrieben, ist eine Realität. Entscheidend ist jedoch, daraus rasch Konsequenzen zu ziehen, und nicht durch selektive Darstellungen verzerrte Bilder für politische Kampagnen zu erzeugen.

Aus Sicht der Land&Forst Betriebe Österreich zeigt der Fall, wie wichtig eine umfassende Prüfung durch unabhängige Behörden ist. Die Einstellung des Verfahrens unterstreicht die Bedeutung rechtsstaatlicher Verfahren und einer sachlichen Bewertung komplexer Sachverhalte.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen mehr als ein Viertel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.