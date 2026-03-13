  • 13.03.2026, 14:13:32
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NEOS: Plattform „LisaLeaks“ für Bürger:innenanliegen, mehr Transparenz und schnellere Lösungen

Lisa Aldali: „Transparenz ist der erste Schritt zu echter Veränderung. Wenn wir Probleme sichtbar machen, können wir sie auch lösen.“

Wien (OTS) - 

Mit der vertraulichen Meldestelle „LisaLeaks“ geht NEOS-Abgeordnete Lisa Aldali, Sprecherin für Volksanwaltschaft, einen weiteren Schritt in Richtung Bürgerservice und Transparenz. Ziel ist es, den Menschen in Österreich eine Möglichkeit zu bieten strukturelle Missstände sichtbar zu machen, um dann gezielt an Lösungen zu arbeiten. „Viele Menschen erleben im Alltag Probleme mit Behörden oder Institutionen, wissen aber nicht, an wen sie sich wenden sollen“, sagt Aldali.

Das Motto ihrer Initiative lautet daher „Hinschauen statt Weghören“: Bürgerinnen und Bürger können unter www.neos.eu/lisaleaks anonym melden, wenn sie im Umgang mit Behörden oder der Verwaltung nicht mehr weiterwissen. „Die Meldungen werden gesammelt, ausgewertet und thematisch gebündelt, um dann ganz konkret gemeinsam Lösungen zu suchen“, sagt Aldali. „Mir ist dabei besonders wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Institutionen anzuschwärzen, solche Meldungen werden wir nicht berücksichtigen. Es geht darum, strukturelle Schwachstellen aufzuzeigen und nachhaltig zu verbessern.“

Bisher haben mehr als 400 Menschen diese Möglichkeit schon genutzt. Aldali, die bis vor Kurzem noch Lehrerin in einer Pinzgauer Mittelschule war, erhält unter anderem aus der Lehrer:innenschaft zahlreiche Hinweise auf Verbesserungsbedarf, etwa bei den Bildungsdirektionen. Mehrere Meldungen zeigen auch Schwachstellen im Gesundheitssystem auf, vor allem in der Pflege. Aldali hofft auf eine weitere rege Beteiligung: „Transparenz ist der erste Schritt zu echter Veränderung. Nur, wenn wir Probleme offenlegen und sichtbar machen, können wir sie auch lösen.“

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