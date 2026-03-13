Niedergelassene Ärzteschaft fordert besseren Patientenservice durch Medikamentenabgabe in der Ordination

Wien (OTS) -

„Das österreichische Gesundheitssystem muss endlich in der Realität des 21. Jahrhunderts ankommen“, fordert Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. „Das bedeutet, den Patienten und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und sinnlosen Protektionismus zu zerschlagen. Das bedeutet: Es muss für Ärztinnen und Ärzte möglich werden, auf freiwilliger Basis Medikamente abgeben zu können, damit Patientinnen und Patienten im Sinne eines One-Stop-Shop in einem vertrauensvollen und niederschwelligen Setting Diagnose und Therapie aus einer Hand und ohne sinnlose Wege bekommen.“

„Von dieser Forderung werden wir auch nicht abrücken – denn wir erleben jeden Tag, wie kranke Menschen gezwungen werden, kilometerweit zur nächsten offenen Apotheke zu fahren, um sich dort ihre dringend benötigten Medikamente holen zu dürfen. So können wir doch im Jahr 2026 nicht mehr mit Patientinnen und Patienten umgehen. Wenn die Politik verantwortungsbewusst im Sinne ihrer Wählerinnen und Wähler handeln will, muss sie hier eingreifen, denn der Wille der Bevölkerung ist klar“, betont Wutscher. Aktuelle Studien belegen, dass sich zwei Drittel der Menschen wünschen, Medikamente auch bei Ärztin oder Arzt erhalten zu können.