Sichere Fernwärmeversorgung: Bauarbeiten am Schumannsteg

Wien (OTS) -

Für eine sichere Versorgung des 17. und 18. Bezirks mit Fernwärme sind Bauarbeiten am Schumannsteg notwendig. Die Wiener Netze erneuern das Tragwerk der Fernwärmeleitung, die über die S-Bahn den 17. und den 18. Wiener Gemeindesbezirk verbindet. Das Tragwerk dient gleichzeitig als Brücke für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und ist bekannt als „Schumannsteg“.

Aus Sicherheitsgründen und für einen reibungslosen Bahnverkehr ist eine Sperre dieser Brücke von 16. März bis voraussichtlich 4. September 2026 notwendig.

Die beauftragten Firmen der Wiener Netze sind angehalten, die Arbeiten so rasch wie möglich zu erledigen und die Sperre des Steges so kurz wie möglich zu halten.

Für die Dauer der Bauarbeiten werden Radfahrer*innen und Fußgänger*innen über die Kreuzgassenbrücke (siehe Plan) umgeleitet.

Für weiterführende Informationen steht die Baustellenauskunft der Wiener Netze unter [email protected] und unter der Telefonnummer 050 128-91777 in den Zeiten Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 15.00 Uhr und am Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr gerne zur Verfügung.

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Daten dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 440 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe.