ÖMG Sandbox bei Great Place To Work: Warum Unternehmenskultur zum entscheidenden Marketingfaktor wird

Wien (OTS) -

12. März 2026 – Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) lud gemeinsam mit Great Place To Work zur aktuellen ÖMG Sandbox unter dem Titel „Culture x Performance: Warum Arbeitgeberqualität zum entscheidenden Marketingfaktor wird“. In einem interdisziplinären Kreis aus Vertreter:innen aus Wirtschaft, Marketing, HR und Kommunikation diskutierten Expert:innen darüber, wie Unternehmenskultur zunehmend zur zentralen strategischen Ressource für Markenführung und Unternehmenserfolg wird.

Die ÖMG Sandboxes bringen regelmäßig ausgewählte Expert:innen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um aktuelle Marketingthemen in einem offenen, moderierten Rahmen zu diskutieren und neue Perspektiven zu entwickeln.

Mit dabei waren Katharina Puchmüller, PwC, Jens Gorke, MMC, Peter Hochleitner, Finmatics, Sinia Stammnitz, Wienerberger, Kirsten Neubauer, GPTW, Jörg Spreitzer, GPTW, Alexander Oswald, ÖMG Präsident und Christoph Feymann, KFV.

Im Fokus der Diskussion stand die Frage, warum Unternehmenskultur längst nicht mehr nur ein HR-Thema ist, sondern zunehmend zum zentralen Faktor für Markenwahrnehmung, Arbeitgeberattraktivität und wirtschaftliche Performance wird.

„Die Sandbox hat sehr deutlich gezeigt, wie eng Unternehmenskultur, Marke und wirtschaftliche Performance heute zusammenhängen. Besonders spannend war der Austausch zwischen Marketing-, Kommunikations- und HR-Expert:innen. Wenn Unternehmen Kultur authentisch leben, wird sie automatisch zu einem starken Faktor für Arbeitgeberattraktivität, Vertrauen und langfristigen Unternehmenserfolg“ so Jörg Spreitzer, Great Place To Work.

Kultur als strategischer Wettbewerbsvorteil

Ein zentrales Ergebnis der Diskussion: Unternehmen mit einer glaubwürdigen, gelebten Unternehmenskultur schaffen nicht nur attraktivere Arbeitsplätze, sondern stärken gleichzeitig ihre Markenwirkung nach außen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, Transparenz durch Social Media und steigenden Erwartungen an Arbeitgeber wird Unternehmenskultur zu einem entscheidenden Differenzierungsfaktor.

„Unternehmenskultur ist heute ein entscheidender Erfolgsfaktor für Marken und Unternehmen. Wir müssen heute und in den kommenden Jahren deutlich mehr Veränderungen bewältigen, dafür brauchen wir eine resiliente Unternehmenskultur und ebensolche Teams“, sagt Alexander Oswald, Präsident der Österreichischen Marketing-Gesellschaft.

Umfragen von Great Place To Work zeigen, dass Organisationen mit hoher Arbeitgeberqualität langfristig erfolgreicher sind – sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf Mitarbeiterbindung, Innovationsfähigkeit und Markenvertrauen.

„Die Diskussion hat gezeigt, dass Kultur längst nicht mehr nur ein HR-Thema ist. Sie beeinflusst maßgeblich, wie Unternehmen wahrgenommen werden – von Mitarbeiter:innen, Kund:innen und der Öffentlichkeit“, ergänzt Christoph Feymann, KFV und Vorstand der Österreichischen Marketing-Gesellschaft.

Authentizität statt Employer-Branding-Fassade

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Rolle von Marketing und Kommunikation: Employer Branding allein reicht nicht aus, wenn die Realität im Unternehmen nicht damit übereinstimmt. Entscheidend ist eine authentische Kultur, die intern gelebt und extern glaubwürdig kommuniziert wird.

Unternehmen müssen daher stärker ganzheitlich denken – Kultur, Führung, Kommunikation und Marke sind eng miteinander verbunden.

Marketing, HR und Leadership wachsen zusammen

Die Teilnehmer:innen waren sich einig, dass die klassischen Grenzen zwischen Marketing und HR zunehmend verschwimmen. Arbeitgebermarke, Unternehmensmarke und Unternehmenskultur müssen künftig stärker gemeinsam gedacht und gesteuert werden.

Die Sandbox zeigte deutlich: Kultur wird zum strategischen Hebel für Performance – und damit zu einer zentralen Aufgabe moderner Unternehmensführung.

„Wir erleben aktuell enorme Veränderungen – technologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Resilienz und Lernbereitschaft werden deshalb zu zentralen Kompetenzen für Unternehmen und Menschen“, fasst Alexander Oswald die Diskussion zusammen.

Über die ÖMG Sandbox

Die ÖMG Sandbox ist ein moderiertes Diskussionsformat der Österreichischen Marketing-Gesellschaft, bei dem ausgewählte Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft in kleiner Runde aktuelle Marketingthemen diskutieren und gemeinsam neue Perspektiven entwickeln.

Über Great Place To Work:

Great Place To Work hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt arbeitet, zu verändern, indem sie resilientere, erfolgreichere und nachhaltigere Unternehmen schaffen. Great Place To Work® gibt Führungskräften und Organisationen die Sichtbarkeit und die Tools, um eine durchgängig positive Mitarbeitererfahrung zu schaffen.