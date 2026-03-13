RollAMA: Hühnerfleisch wird immer gefragter

Wien (OTS) -

Geflügel gehört für viele Haushalte in Österreich ganz selbstverständlich zum Speiseplan. Es gilt als modernes Alltagsprotein: vielseitig in der Küche, einfach zuzubereiten und für viele Konsumentinnen und Konsumenten eine attraktive Fleischart. Besonders Hühnerfleisch gewinnt weiter an Bedeutung und entwickelt sich immer mehr zum Zugpferd im Fleischmarkt.



Anlässlich des Tags des Geflügels am 19. März zeigen aktuelle RollAMA-Daten: Geflügel bleibt ein fixer Bestandteil der österreichischen Alltagsküche – und vor allem Hühnerfleisch wächst weiter.

Hühnerfleisch Zugpferd im Fleischmarkt

Der Geflügelkonsum in Österreich wird vor allem durch Hühnerfleisch getragen. Insgesamt wurden 2025 rund 40.591 Tonnen Geflügelfleisch von Haushalten im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel eingekauft – mit einem Gesamtwert von knapp 390 Millionen Euro (Chart 1). Hühnerfleisch konnte dabei deutlich zulegen: Die Einkaufsmenge stieg um 4,8 %, der Umsatz sogar um 10,6 % gegenüber dem Vorjahr (Chart 2). Damit erreicht Hühnerfleisch mittlerweile einen mengenmäßigen Marktanteil von etwas über 30 % am gesamten Fleischmarkt (Chart 3). Auch bei der Käuferreichweite zeigt sich die breite Akzeptanz: Über 80 % der österreichischen Haushalte haben 2025 zumindest einmal Hühnerfleisch im Lebensmitteleinzelhandel eingekauft (Chart 4). Damit gehört Huhn zu den am breitesten konsumierten Fleischarten im Land und ist im Alltag vieler Küchen fest verankert.

„Geflügel passt sehr gut zu den aktuellen Ernährungstrends. Viele Konsumentinnen und Konsumenten achten bewusst auf eine proteinreiche Ernährung und suchen gleichzeitig nach alltagstauglichen Produkten. Geflügelfleisch erfüllt genau diese Anforderungen: Es ist vielseitig einsetzbar, schnell zubereitet und liefert hochwertiges Eiweiß“, sagt AMA-Marketing-Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek.

Österreichische Pute: Hohe Standards brauchen bewusste Kaufentscheidungen

Der Putenmarkt entwickelt sich differenzierter. Die Einkaufsmenge ging um 7,4 % zurück, während der Umsatz um 1,8 % stieg (Chart 5). Insgesamt erreicht Putenfleisch rund 8 % Marktanteil am Fleischmarkt, und fast jeder zweite Haushalt kaufte 2025 zumindest einmal Putenfleisch (Chart 4).

Ein Grund für diese Entwicklung liegt in den besonders hohen Produktionsstandards in Österreich. Die heimische Putenhaltung zählt mit klar definierten Besatzdichten sowie Regelungen zu Stallklima, Fütterung, Medikamenteneinsatz und Einstreu zu den strengsten in der EU, was sich auch im Preis im Regal widerspiegelt. Damit diese hohen Standards auch in Zukunft gesichert werden können, braucht es eine bewusste Kaufentscheidung der Konsumentinnen und Konsumenten.

„Gerade bei Geflügel spielt die Herkunft für viele Konsumentinnen und Konsumenten eine wichtige Rolle. Mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel ist die österreichische Herkunft klar nachvollziehbar und die Qualität streng kontrolliert. Wer bewusst zu Geflügel mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel greift – insbesondere bei der Pute – unterstützt damit auch die hohen Produktionsstandards in Österreich“, so Mutenthaler-Sipek.

Selbstversorgung steigt leicht – Österreich bleibt auf Importe angewiesen

Österreich konnte den Selbstversorgungsgrad bei Geflügel laut Statistik Austria 2024 auf 74 % steigern, ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber 2023. Innerhalb der Kategorien zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen: Hühnerfleisch ist stabil bei 81 % Selbstversorgung, beim Putenfleisch liegen wir bei 51 %, nach dem Rückgang 2023 wieder über der 50-Prozent-Marke. Damit bleibt Österreich zur vollständigen Deckung des Bedarfs weiterhin auf Importe angewiesen.

Herkunft und Bio werden für Konsument wichtiger

Neben Preis und Alltagstauglichkeit achten viele Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend auf Herkunft und Produktionsweise. Der wertmäßige Bio-Anteil bei Hühnerfleisch liegt bei 10,2 %, bei Putenfleisch bei 1,5 % (Chart 6). Damit setzt sich der Bio-Trend auch beim Geflügelfleischkonsum weiter fort.

Preisbewusstsein prägt weiterhin den Einkauf

Trotz steigender Qualitäts- und Herkunftsanforderungen bleibt der Einkauf stark preisorientiert. Ein großer Teil der Käufe erfolgt im Rahmen von Aktionen: Bei Hühnerfleisch machen 46 % des Umsatzes Aktionen aus, bei Putenfleisch sind es 37 % (Chart 7). Parallel dazu gewinnen Diskonter im Lebensmitteleinzelhandel weiter Marktanteile – sowohl mengen- als auch wertmäßig (Chart 8). Das zeigt: Das Preisbewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten bleibt hoch, gleichzeitig bleibt Geflügelfleisch ein stark nachgefragtes Lebensmittel im österreichischen Handel.



Foto und Charts zum Download unter https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2026/rollama-huehnerfleisch-immer-gefragter

Fotocredit: AMA-Marketing