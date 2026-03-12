  • 12.03.2026, 17:53:02
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Kollektivvertragsverhandlungen Ordensspitäler Oberösterreich: Siebte Runde ohne Einigung

Arbeitgeber veränderten ihr Angebot. Weiterer Verhandlungstermin für 17. März angesetzt.

Linz (OTS) - 

Von 9 bis 16 Uhr fand heute die bereits siebte Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) der Ordensspitäler Oberösterreich statt – und das unter denkbar schwierigen Ausgangsbedingungen. Noch immer mauert das Land und weigert sich, über eine echte Arbeitszeitverkürzung ins Gespräch einzutreten.

„Die Arbeitgeber haben damit gedroht, gar kein neues Angebot vorzulegen. Aber durch unseren Streik und den Druck der letzten Tage haben wir heute zumindest eine arbeitszeitverkürzende Maßnahme in Form einer Erhöhung des Zeitbonus erwirkt. Es bleiben aber noch einige Punkte offen“, so vida KV-Verhandlerin Martina Reischenböck aus den heutigen Verhandlungen.

„Bei der Arbeitszeit bewegen sich die Arbeitgeber weiterhin kaum. Jetzt gilt es mutig voranzugehen! Das tun wir, die Beschäftigten, gerade. Nun müssen das auch die Arbeitgeber tun“, so Cordula Meßenböck, Pflegekraft bei den Elisabethinen in Linz.

Achter Verhandlungstermin am 17. März
Der nächste Verhandlungstermin findet am 17. März in Linz statt. Dem heutigen Verhandlungstag waren zwei Streiks vorausgegangen, an denen sich Tausende Beschäftigte beteiligten und damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöht haben.

Die Gewerkschaft vida setzt nun auf weitere konstruktive Gespräche und eine faire Einigung für die 10.000 Beschäftigten, die von dem KV betroffen sind.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida
Cornelia Groiss
Telefon: +43 664 6145 756
E-Mail: [email protected]

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