  • 12.03.2026, 12:49:02
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BM Holzleitner begrüßt Quantum Technology Center Vienna

Wien stärkt Quantenforschung als Schlüsseltechnologie der Zukunft

Wien (OTS) - 

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner begrüßt den Start der Planungen für das Quantum Technology Center Vienna in Neu Marx. Das Zentrum, welches die Wirtschaftsagentur Wien im Auftrag der Stadt Wien errichtet, soll künftig modernste Infrastruktur für Forschung, Entwicklung und Anwendung im Bereich der Quantentechnologien bieten und Unternehmen, Start-ups sowie Forschungseinrichtungen an einem Standort zusammenbringen.

„Quantentechnologien gehören zu den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Österreich hat hier eine außergewöhnlich starke Forschungslandschaft und ist internationale Spitzenreiterin! Und genau diese Stärke müssen wir weiter ausbauen. Wenn wir den technologischen Wandel gestalten wollen, dürfen wir nicht Passagierin der Zukunft werden“, betont Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner.

Österreich zählt bereits heute zu den international führenden Standorten der Quantenforschung. Mit dem FTI-Pakt setzt die Bundesregierung gezielt auf Zukunftstechnologien wie Quantentechnologie, Künstliche Intelligenz und Life Sciences.

„Forschung ist kein Luxus, sondern die Grundlage für Fortschritt, Innovation und gute Arbeitsplätze. Investitionen in Wissenschaft und Infrastruktur sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes“, so Holzleitner.

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