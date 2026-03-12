FPÖ – Hafenecker: „ORF und Meinl-Reisinger schweigen zu Ukraine-Sumpf und Teuerung!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA kritisierte heute den gestrigen Auftritt von NEOS-Außenministerin Meinl-Reisinger in der ZIB 2, insbesondere das Schweigen zu den aktuellen Skandalen rund um die Ukraine und die Schützenhilfe des ORF, der diese Themen wohlweislich ausklammerte: „Da wird in Ungarn ein Geldtransporter aus Österreich mit Millionenwerten an Bargeld und Gold gestoppt, der massive Verdacht der Geldwäsche steht im Raum, und der ukrainische Botschafter beschimpft hierzulande die stärkste politische Kraft. Und was hört man von der Außenministerin? Kein einziges Wort! Sie redet um den heißen Brei herum und der ORF spielt brav den Stichwortgeber, damit die unangenehmen Fragen zur Ukraine-Korruption ja nicht gestellt werden. Das ist kein Journalismus, das ist Protektionismus für eine überforderte Ministerin!“

Während Meinl-Reisinger zu den dubiosen Vorgängen schwieg, flüchtete sie sich beim Thema Nahost in belanglose Floskeln über ihre diplomatischen Routinen. „Wen interessiert es bitte, mit wem sie wie oft telefoniert hat und wie ‚gut der Austausch‘ angeblich war? Das ist doch reine Selbstbeweihräucherung! Die Menschen vor Ort in der Krisenregion brauchen keine Telefonprotokolle, sondern klare Ansprechpartner. Dass sie selbst kleinlaut zugeben musste, dass hier Fehler passiert sind und die Botschaft für Hilfesuchende faktisch unerreichbar war, ist eine Bankrotterklärung. Hier wurden Österreicher in höchster Not schlichtweg im Stich gelassen“, so Hafenecker.

Doch nicht nur auf internationalem Parkett, auch bei den Sorgen der heimischen Bevölkerung ortete der FPÖ-Generalsekretär totale Ahnungslosigkeit. Die explodierenden Treibstoffpreise und die Angst vor einer weiteren Eskalation schienen für die NEOS-Ministerin keine Rolle zu spielen. „Die Menschen wollen wissen, ob sie sich morgen noch den Sprit leisten können, um überhaupt noch in die Arbeit zu kommen, oder ob sie künftig zu Fuß gehen müssen, weil diese Regierung uns in den Ruin treibt. Doch auch hier blieb Meinl-Reisinger jede Antwort schuldig und rettete sich mit Halbwahrheiten und lächerlichen Semmel-Beispielen über die Sendezeit. Diese ‚Verlierer-Koalition‘ hat den Kontakt zum Volk längst verloren“, stellte Hafenecker abschließend fest.