SPÖ-Muchitsch: Arbeitsstiftungen bringen Menschen in Jobs und helfen Betrieben

Wien (OTS) -

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch begrüßt die Neuauflage der Arbeitsstiftungen „Just 2 Job“ und „Umweltstiftung“ durch das Arbeitsministerium. Mit rund 40 Millionen Euro werden praxisnahe Qualifizierungsprogramme finanziert, die arbeitslosen Menschen neue Chancen eröffnen und gleichzeitig Betrieben dringend benötigte Fachkräfte sichern. „Arbeitsstiftungen sind eine Investition in die Menschen und in unsere Wirtschaft. Wenn wir Beschäftigte gezielt qualifizieren, profitieren davon sowohl Arbeitssuchende als auch Unternehmen“, betont Muchitsch. ****

Die Arbeitswelt verändere sich durch Digitalisierung, Klimawandel und neue Technologien rasant. „Umso wichtiger ist es, dass wir in Aus- und Weiterbildung investieren und Menschen neue Perspektiven eröffnen“, so der SPÖ-Sozialsprecher. Ein besonderer Fokus liege auf Zukunftsbranchen. „Gerade junge Menschen müssen wir dabei unterstützen, im Berufsleben Fuß zu fassen – und zwar in jenen Bereichen, in denen der Fachkräftebedarf besonders groß ist. Green Jobs spielen dabei eine zentrale Rolle und leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele“, sagt Muchitsch.

Ziel der Programme ist es, Menschen ab 18 Jahren ohne verwertbare Berufsausbildung oder mit Bedarf an Höherqualifizierung nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. (Schluss) eg/bj