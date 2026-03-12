AVISO Pressekonferenz, Digitale Identität: Ist die Regierung vorbereitet? 17.März 10:00

Wien (OTS) -

Europa steht in den Startlöchern für die Einführung der digitalen Brieftasche. Mit der European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) sollen bis Ende 2026 Ausweise, Führerscheine, Zeugnisse oder Tickets sicher am Smartphone gespeichert und genutzt werden können. Auch zur Alterskontrolle durch soziale Netzwerken soll sie genutzt werden. In der Pressekonferenz am 17. März beleuchten fünf internationale Expert:innen die Auswirkungen, auch für Österreich und die ID Austria.

Die EU-Wallet gilt als eine der wichtigsten digitalen Infrastrukturen der kommenden Jahre. Sie soll der Bevölkerung mehr Kontrolle über ihre Daten geben und gleichzeitig digitale Services in Verwaltung, Wirtschaft und Bildung erleichtern. Gleichzeitig wirft die Einführung grundlegende Fragen zu Datenschutz, Sicherheit und Vertrauen in digitale Systeme auf.

Mehrere Mitglieder des EU Projekts APTITUDE kommen nächste Woche nach Wien. Für österreichische Journalist:innen bietet sich damit eine seltene Gelegenheit, mit führenden europäischen Expert aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Technologie über Chancen, Risiken und offene Fragen der digitalen Identität zu sprechen.

Das APTITUDE Projekt ist mit 20 Millionen Euro dotiert. Es begleitet die Entwicklung vertrauenswürdiger digitaler Identitätslösungen und berät dazu, wie europäische Werte wie Datenschutz, Transparenz und demokratische Kontrolle in zukünftige digitale Infrastrukturen integriert werden können. Epicenter.works ist Teil des European Ecosystem Advisory Board, welches sich um die Einhaltung europäischer Werte der digitalen Brieftasche kümmert.

Pressekonferenz:

Datum: Dienstag, 17. März 2026

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8 1010 Wien

Teilnehmer:innen:

Henri Verdier – ehemaliger französischer Botschafter für Digitalpolitik

Ruth Puente – Open Wallet Foundation

Thomas Lohninger – Geschäftsführer von epicenter.works

Peter Gronlud Helm - Danish IT Data Ethics Council

Ivan Diego Meseguer – Director IMT Brussels

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um kurze Anmeldung: [email protected]

Pressekonferenz, epicenter.works, Digitale Identität: Ist die Regierung vorbereitet?

Datum: 17.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich