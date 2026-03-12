Ist die Natur noch zu retten? Podiumsdiskussion und Tagung an der ÖAW

Wien (OTS) -

Wem gehört die Natur – und was schulden wir ihr, wenn wir sie nutzen oder ausbeuten? Lässt sich der Verlust unserer biologischen Vielfalt in Geld beziffern? Und sollten Tiere, Pflanzen oder sogar Flüsse eigene Rechte besitzen? Diese und weitere grundlegende Fragen stehen im Zentrum der kostenfrei zugänglichen öffentlichen Tagung „Die Werte der Natur. Recht, Gerechtigkeit und der Preis der Zerstörung“, die von 18. bis 20. März 2026 an der Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien stattfindet.

Ein neuer Green Deal?

Den Auftakt bildet am 18. März um 18:30 Uhr eine öffentliche Podiumsdiskussion im sehenswerten Festsaal der Akademie. Unter dem Titel „Brauchen wir einen New Green Deal?“ wird über die Zukunft der europäischen Umweltpolitik und die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen Europa derzeit steht, diskutiert. Moderiert von Christian Ultsch von der Tageszeitung “Die Presse” bringen der frühere EU-Kommissar Franz Fischler, Heidi Wittmer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig sowie ÖAW-Präsident Heinz Faßmann ihre Perspektiven ein.

Die Interdisziplinäre Tagung "Die Werte der Natur " knüpft am 19. und 20. März nahtlos an. An den beiden Tagen werden renommierte Wissenschaftler:innen aus der Philosophie, den Rechts- und Politikwissenschaften, der Ökonomie sowie der Biodiversitäts- und Klimaforschung unterschiedliche Aspekte des Themas zur Debatte stellen. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, welche rechtlichen, ethischen und ökonomischen Konsequenzen sich aus der Biodiversitätskrise ergeben.

Podiumsdiskussion und die anschließende Tagung sind öffentlich. Der Eintritt ist frei, um eine unverbindliche Anmeldung wird gebeten.

Podiumsdiskussion und Tagung

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2

1010 Wien

Podiumsdiskussion

Brauchen wir einen neuen "Green Deal" und wenn ja, welchen?

18.03.2026, 18:30 Uhr



Öffentliche Tagung

Die Werte der Natur

19. und 20. März 2026