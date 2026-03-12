Für eine glaubwürdige Weiterentwicklung der Unternehmenskultur im ORF

Wien (OTS) -

Der ORF ist das größte Medienunternehmen Österreichs und ein zentraler Pfeiler der demokratischen Öffentlichkeit. Millionen Menschen verlassen sich täglich auf seine unabhängige Information, Berichterstattung und kulturelle Vielfalt.

Gerade deshalb kommt der Unternehmenskultur im ORF besondere Bedeutung zu. Das Frauennetzwerk Medien setzt sich seit 27 Jahren für die Durchsetzung von gleichen Rechten und Chancen von Frauen in allen Medien ein. Alle Mitarbeitenden müssen die Gewissheit haben, in einem respektvollen und sicheren Arbeitsumfeld tätig zu sein.

Der ORF hat in den vergangenen Jahren verpflichtende Sensibilisierungsmaßnahmen für Führungskräfte, Informations- und Präventionsinitiativen sowie Anlaufstellen – inklusive einer Whistleblowerstelle für Zeuginnen, Zeugen und Betroffene – und weitere Maßnahmen geschaffen. Diese sind kontinuierlich weiterzuentwickeln, langfristig zu finanzieren und das Vertrauen in ihre Wirksamkeit zu fördern.

Was den derzeit diskutierten Fall betrifft, ersuchen wir eindringlich, die Privatsphäre der betroffenen Mitarbeiterin zu respektieren und deren Anonymität zu wahren. Wie auch der Österreichische Presserat festhält, ist die Identität betroffener Personen für das Verständnis eines solchen Geschehens in der Regel unerheblich.

Der ORF steht nun vor einer wichtigen Weichenstellung: In den kommenden Monaten wird eine neue Geschäftsführung bestellt. Wir appellieren an den Stiftungsrat, bereits bei der Ausschreibung klar zu formulieren, welche Anforderungen in puncto Gleichstellung zu erfüllen sind. Die Person, die den ORF künftig führen will, muss nachvollziehbar aufzeigen, wie sie sich bisher für Gleichstellung und ein respektvolles Arbeitsumfeld eingesetzt hat und in Zukunft einsetzen wird.

Eine starke und vertrauensvolle Unternehmenskultur liegt im Interesse des ORF, seiner Mitarbeitenden – und der gesamten österreichischen Öffentlichkeit.