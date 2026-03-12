Join the Future begeistert Techniknachwuchs auch 2026

Wien (OTS) -

Um junge Menschen für Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Elektro- und Elektronikbranche zu begeistern, wurde im Herbst 2023 die österreichweite Nachwuchskampagne #JoinTheFuture gestartet. Getragen vom Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE), dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), Oesterreichs Energie, der Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker sowie dem Bundesgremium Elektro- und Einrichtungsfachhandel richtet sich die Initiative gezielt an Schülerinnen und Schüler vor ihrer Berufsentscheidung.

Mit digitalen und interaktiven Formaten bringt #JoinTheFuture technische Inhalte dorthin, wo Jugendliche erreicht werden – online, auf Social Media und über Erlebnisformate wie Gaming-Elemente und Challenges. Ziel ist es, moderne Berufsbilder sichtbar zu machen und die Elektrotechnik als zukunftsrelevante Branche zu positionieren. Aufgrund des großen Erfolgs wird die Kampagne auch 2026 fortgesetzt. Informationsmaterial zu #JoinTheFuture wird in diesem Jahr auch auf der BeSt Wien, Österreichs größter Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung, die von 12. bis 15. März stattfindet, zu finden sein.

Lehrlingszahlen steigen spürbar

Dass die Kampagne wirkt, belegen auch die aktuellen Lehrlingszahlen: Gab es 2022 in der Elektro- und Elektronikindustrie noch 1.156 Lehrlinge, so stieg diese Zahl bis 2025 auf 1.368 Lehrlinge. Das entspricht einer Steigerung von rund 18 Prozent innerhalb von drei Jahren. Diese Entwicklung zeigt, dass unter anderem gezielte Nachwuchsarbeit und moderne Berufsorientierung einen messbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten.

Mehrfach ausgezeichnete Kampagne

Auch national und international wurde #JoinTheFuture für die innovative Umsetzung und hohe Wirksamkeit ausgezeichnet. Besonders die Join the Future Redstone Challenge, ein Minecraft-basierter Wettbewerb für Jugendliche, überzeugte Fachjurys:

Vier Auszeichnungen beim iab webAD (Gold, Silber und zweimal Bronze)

Platinum bei den Internationalist Awards

Zweimal Silber bei den iab MIXX Awards Europe

Pressekontakte:

Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

MMag. Katrin Prüller-Nußbaumer

T +43 1 588 39-63

[email protected]



Über den FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie vertritt in Österreich die Interessen des drittgrößten Industriezweigs mit rund 300 Unternehmen, 72.500 Beschäftigten und einem Produktionswert von 23,4 Milliarden Euro (Stand 2024). Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern – dazu gehören u. a. die Fachhochschule Technikum Wien, UFH, die Plattform Industrie 4.0, Forum Mobilkommunikation (FMK), der Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) und der Verband der Bahnindustrie – ist es das oberste Ziel des FEEI, die Position der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie im weltweit geführten Standortwettbewerb zu stärken.

www.feei.at

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Mag. Cornelia Schaupp

T +43 1 587 6373-534

M +43 664 968 04 76

[email protected]

Über den OVE

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik gestaltet als unabhängige Branchenplattform die Zukunft der Elektrotechnik und Informationstechnik aktiv mit. Der OVE vernetzt Industrie und Gewerbe, Energiewirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten und Nachwuchsinitiativen den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normungsorganisation sowie mit seinen weiteren Kernbereichen Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.