ÖGB-Schuberth: Qualifizierung ist Schlüssel für Fachkräftebedarf

Wien (OTS) -

Der ÖGB begrüßt die Neuauflage der Arbeitsstiftungen „Just 2 Job“ und „Umweltstiftung“. Mit insgesamt 40 Millionen Euro sollen rund 2.000 zusätzliche Ausbildungschancen geschaffen werden. Für den ÖGB ist klar: Gerade in einer sich rasch verändernden Arbeitswelt sind Fortbildung, Umschulung und Weiterbildung zentrale Voraussetzungen, um Fachkräfte zu sichern und Beschäftigte gut durch den Wandel am Arbeitsmarkt zu begleiten.

„Dass die öffentliche Hand in Qualifizierung investiert, ist ein wichtiges und richtiges Signal. Die Berufswelt verändert sich durch Digitalisierung, Klimatransformation und neue Technologien sehr schnell. Umso wichtiger ist es, Arbeitnehmer:innen dabei zu unterstützen, neue Qualifikationen zu erwerben und gute Zukunftsperspektiven zu haben“, sagt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth.

Besonders positiv bewertet der ÖGB, dass mit der Arbeitsstiftung „Just 2 Job“ junge Erwachsene gezielt bei Ausbildungen unterstützt werden. „Gerade junge Menschen brauchen gute Chancen auf Ausbildung und Qualifizierung, damit sie sich in einer sich wandelnden Arbeitswelt gut zurechtfinden und langfristig stabile Jobs haben“, so Schuberth.

Auch die Umweltstiftung sieht Schuberth als wichtigen Beitrag für die Zukunft des Arbeitsmarkts: „Sie unterstützt Menschen dabei, sich für klimarelevante Berufe zu qualifizieren – also genau jene Bereiche, in denen der Fachkräftebedarf hoch ist.“

Für den ÖGB zeigen die Arbeitsstiftungen, wie der Wandel am Arbeitsmarkt gelingen und sozial gestaltet werden kann. „Wenn neues Know-how gefragt ist, müssen Menschen auch die Chance bekommen, diese zu erwerben. Gleichzeitig werden sie dabei finanziell abgesichert, um nicht in Armut abzurutschen“, sagt Schuberth abschließend.