Schwarz/Grüne unterstützt Vorstoß von Badelt: Superreiche fair besteuern – Arbeit entlasten

Wien (OTS) -

„Die Grünen haben mit ihrer Petition zur Einführung einer Besteuerung von Superreichen eine wichtige Diskussion angestoßen. Es ist sehr erfreulich, dass auch der Chef des Fiskalrats unsere Forderung unterstützt. Die Steuerlast auf Arbeit muss sinken und große Vermögen endlich auch einen Beitrag leisten“, sagt Jakob Schwarz, Sprecher für Budget und Steuern der Grünen.

„Bisher haben vor allem Menschen mit geringen und mittleren Einkommen die Hauptlast beim Sparpaket getragen. Dazu wurde der Klimaschutz massiv zusammengekürzt. Die breiten Schultern sind hingegen gut ausgestiegen. Es ist wirtschaftlich notwendig, dass wir die hart arbeitenden Menschen entlasten und Superreiche, die Millionen ohne eigene Leistung erben, besteuern. Das wäre nur gerecht“, fordert Jakob Schwarz.

„Hoffentlich sieht die Bundesregierung, dass sich die Menschen einen Beitrag der Superreichen zur Budgetsanierung wünschen und dass ausgewiesene Expert:innen, wie Christoph Badelt, das für sinnvoll halten. Dann steht einer baldigen Umsetzung hoffentlich nichts mehr im Weg“, so Jakob Schwarz weiter.