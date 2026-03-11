- 11.03.2026, 13:05:36
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Aviso: Pressekonferenz „Zollbilanz 2025“ mit HBM Markus Marterbauer, FStS Barbara Eibinger-Miedl und Zoll-Vorständin Andrea Reuter
Finanzminister Markus Marterbauer, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Zoll-Vorständin Andrea Reuter laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Pressekonferenz mit dem Thema "Zollbilanz 2025“ ein.
Wann: Montag, 16.3.2026, um 09:30 Uhr
Wo: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Pferdeschwemme (Erdgeschoss)
Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].
Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle
(+43 1) 514 33 501 031
[email protected]
http://www.bmf.gv.at
Johannesgasse 5, 1010 Wien
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