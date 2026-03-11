Aviso: Pressekonferenz „Zollbilanz 2025“ mit HBM Markus Marterbauer, FStS Barbara Eibinger-Miedl und Zoll-Vorständin Andrea Reuter

Wien (OTS) -

Finanzminister Markus Marterbauer, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Zoll-Vorständin Andrea Reuter laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Pressekonferenz mit dem Thema "Zollbilanz 2025“ ein.

Wann: Montag, 16.3.2026, um 09:30 Uhr

Wo: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Pferdeschwemme (Erdgeschoss)

Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.