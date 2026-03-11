  • 11.03.2026, 13:00:34
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  • OTS0109

Hanger: Zusätzliche Beweismittel des BMI sollen an den Untersuchungsausschuss geliefert werden

Aktenlieferung muss auf sicherer rechtlicher Grundlage erfolgen

Wien (OTS) - 

Andreas Hanger, Fraktionsvorsitzender der ÖVP im parlamentarischen Untersuchungsausschuss, hält fest, dass das Innenministerium bisher alle Aktenlieferungen vollinhaltlich und termingerecht umgesetzt habe. “Auch die sogenannten Logfile-Daten im Ermittlungsakt wurden ans Parlament geliefert, doch bei einer Detailauswertung äußert das BMI rechtliche Bedenken. Aus meiner Sicht ist klar, dass auch diese Daten dem U-Ausschuss zugänglich gemacht werden sollen. Dabei muss auf eine rechtssichere Umsetzung geachtet werden”, so Andreas Hanger. (Schluss)

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