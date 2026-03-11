Samariterbund Wien: Unsere „LernLEOs“ brauchen Hilfe

Wien (OTS) -

Wie macht man aus 1 Euro im Handumdrehen 22 Euro? Dafür braucht es in den Lernreinrichtungen „LernLEOs“ nur Zuversicht und Fleiß – und eine Spende von Ihnen! Dies hat auch die Wirtschaftsuniversität Wien in einer großen SROI-Studie bestätigt: 1 in das rein spendenfinanzierte „LernLEO“ investierter Euro zieht einen gesellschaftlichen Mehrwert von über 22 Euro nach sich. Denn bessere Bildung erspart etwa den Sozialsystemen enorme Folgekosten und bringt höhere Steuereinnahmen. Ein höheres Ausbildungsniveau hilft aber vor allem den Mädchen und Buben, nachhaltig mehr Wissen, Selbstvertrauen und stärkere Resilienz aufzubauen. Nicht nur für das persönliche Weiterkommen der Mädchen und Buben, sondern auch für unsere Gesellschaft insgesamt.

„Der hohe gesellschaftliche Mehrwert der ‚LernLEO‘ zeigt erneut, wie wichtig Investitionen in die Bildung von Kindern sind“, resümiert Studienautor Christian Grünhaus.

Kammerschauspieler Cornelius Obonya: „Bildung ist das höchste Gut, das wir haben. Deshalb bitte ich um eine kleine Spende. Oder eine größere. Für das ‚LernLEO‘ vom Arbeiter-Samariter-Bund.“

Kabarettist und Moderator Hosea Ratschiller: „Stell dir vor, du willst lernen. Aber, es ist zu laut, zu voll, zu viel. Dann brauchst du ein LEO, einen ruhigen Ort, an dem genug Zeit ist, genug Jause und genug Hilfe. So ein LEO hat nicht jedes Kind. Ihr Beitrag zum ‚LernLEO‘ hebt Selbstvertrauen, gibt Berufschancen und spart Sozialausgaben. Spenden Sie Zukunft!“

Musiker und Schauspieler Roman Greogory: „Wenn man sich die Entwicklungen in unserer Gesellschaft anschaut, merkt man, wie wichtig Bildung ist – und zwar nicht für einige wenige, die sie sich leisten können, sondern für alle. Wenn wir heute in Bildung investieren, schützen wir die Demokratie von morgen.“

Seit 13 Jahren betreibt der Samariterbund Wien das Projekt „LernLEO“. Das Gratis-Angebot beinhaltet für die derzeit insgesamt 120 Mädchen und Buben zwischen sechs und vierzehn Jahren neben Hausaufgaben-Betreuung und Nachhilfe gemeinsames Lesen, Spielen und gesundes Jausnen, Ausflüge und Workshops sowie Elternberatung. Die Kinder sind zwei Mal pro Woche vor Ort, insgesamt bleiben sie in der Regel einige Jahre. Doch nun ist das Projekt in Gefahr. Kürzungen und Einsparungen im Sozialbereich wirken sich auch auf dieses Erfolgsprojekt negativ aus.

Deswegen bittet der Samariterbund Wien um Ihre Unterstützung! „Helfen Sie mit, den Betrieb der drei „LernLEOs“ aufrechtzuerhalten. Helfen Sie uns, jungen Menschen die Chance auf ein eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen“, appelliert Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien.

Bitte unterstützen Sie die „LernLEOs“! Spenden an das Projekt LernLEO sind steuerlich absetzbar!

Via Spendenlink: http://www.samariterwien.at/spenden/lernleo

Oder per Überweisung an das

Spendenkonto: Konto AT65 2011 1287 6984 9600, Kennwort „LernLEO“