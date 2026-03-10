Zollsport: Thomas Grochar holt Bronze in der alpinen Kombination bei den Paralympischen Spielen in Milano Cortina 2026

Wien (OTS) -

Großer Erfolg für den österreichischen Zollsport bei den Paralympischen Spielen in Milano Cortina 2026: Thomas Grochar von der Dienststelle Süd im Zollamt Österreich hat in der alpinen Kombination der stehenden Klasse die Bronzemedaille gewonnen und damit am Dienstag für das vierte österreichische Edelmetall gesorgt.

„Ich gratuliere Thomas Grochar sehr herzlich zu seiner Medaille. Hoher Einsatzwille und Leistungsbereitschaft haben diesen sportlichen Erfolg ermöglicht. Er ist ein Vorbild für andere Kollegen und Kolleginnen“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer.

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl: „Ich gratuliere Thomas Grochar sehr herzlich zu dieser großartigen Bronzemedaille bei den Paralympischen Spielen in Milano Cortina. Ganz Österreich und besonders wir im Bundesministerium für Finanzen sind stolz auf diese außergewöhnliche Leistung. Sein Leistungswille, seine Disziplin und sein unermüdlicher Einsatz zeigen eindrucksvoll, was mit Entschlossenheit und harter Arbeit möglich ist. Damit ist er ein großes Vorbild.“

Der 32-jährige Kärntner, dem seit Geburt ein Oberschenkel fehlt, zeigte bereits im Super-G mit Rang zwei eine starke Leistung und hielt sich damit im Kampf um die Medaillen ausgezeichnet in Position. Im Slalom fiel Grochar zunächst hinter Arthur Bauchet aus Frankreich und den Italiener Federico Pelizzari zurück. Nachdem der bis dahin führende Alexej Bugajew kurz vor dem Ziel stürzte, stand fest: Thomas Grochar sichert sich seine erste Paralympics-Medaille. Im Endklassement lag er 1,82 Sekunden hinter Sieger Arthur Bauchet, der mit 1,20 Sekunden Vorsprung auf Federico Pelizzari gewann.

Nach dem Zittern ließ Grochar seinen Emotionen im Interview freien Lauf: „Zuerst fahre ich ins Ziel und dann steht der Dreier da und ich weiß, dass einer der besten Slalomfahrer noch oben steht und einen guten Vorsprung hat. Dann habe ich mir schon gedacht, wenn ich heute Vierter werde, dann zünde ich irgendwas an. Leider für ihn, aber Glück für mich. Die Medaille war so lange das Ziel. Die ganze Mannschaft arbeitet so lange auf sowas hin. Es ist schön, dass ich den Betreuern auch mal etwas zurückgeben kann.“

Der Zollsportkader umfasst aktuell 34 aktive Mitglieder (26 Wintersport, 8 Sommersport), die nicht nur in ihrer sportlichen Laufbahn unterstützt werden, sondern auch eine soziale Absicherung und eine parallele berufliche Ausbildung im Zollwesen erhalten. Im Jahr 2008 wurde das Programm um den damals weltweit einzigartigen Parasport-Kader erweitert, der Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung eine professionelle Förderung bietet.

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