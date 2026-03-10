Zuschlag für neue Umsteller auf Bio: BIO AUSTRIA sieht wichtiges Signal

Wien (OTS) -

BIO AUSTRIA begrüßt den heute seitens des BMLUK angekündigten Zuschlag für Betriebe, die neu auf Bio umstellen, als ein wichtiges politisches Signal. Obwohl der Einstieg in die entsprechende Fördermaßnahme nicht mehr möglich ist, erhalten diese Betriebe ab 2027 einen Zuschlag zur Abgeltung der vielfältigen Leistungen, die die biologische Wirtschaftsweise für die Gesellschaft erbringt.

BIO AUSTRA Obfrau Barbara Riegler: „ Wir haben uns konsequent für eine Lösung stark gemacht, da die Nachfrage nach Bioprodukten steigt, die Anzahl der Bio-Betriebe aber seit Jahren stagniert. Wir begrüßen die Initiative von Bundesminister Totschnig als klares politisches Signal: Umstellung auf Bio-Landwirtschaft ist erwünscht und wird unterstützt. "

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig:„ Österreich befindet sich mit rund 27% Bio-Fläche im europäischen Spitzenfeld. Mit dem heutigen Beschluss zur Änderung des GAP-Strategieplans wird ein zusätzlicher Anreiz zum Einstieg in die biologische Produktion geschaffen. Wir sind weiterhin bestrebt die Entwicklung des Bio-Sektors in Österreich zu unterstützen und einen geeigneten Maßnahmenmix aufrecht zu erhalten. Schlussendlich ist insbesondere der Erfolg auf dem Markt für die Bio-Produktion ausschlaggebend. “

Der Umstieg auf biologische Bewirtschaftung ist für landwirtschaftliche Betriebe mit einer mehrjährigen Umstellungsphase und Investitionen verbunden. Agrar-Umweltmaßnahmen sind daher ein zentraler Baustein, um diesen Schritt auch wirtschaftlich abzusichern. Ein Umstieg in die entsprechende Fördermaßnahme war letztmalig Ende 2025 für das Jahr 2026 möglich. BIO AUSTRIA hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv für eine Folgelösung eingesetzt. Ab 2027 wird nun neuen Umstellungsbetrieben ein optionaler Bio-Zuschlag von 80 Euro/ha auf die Maßnahme „Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB)“ angeboten.

„ Der heute beschlossene Bio-Zuschlag ist eine pragmatische Lösung und ein positives Signal für all jene Betriebe, die mit uns gemeinsam zukünftig den Weg der biologischen Landwirtschaft einschlagen wollen “, so Riegler abschließend.

Über BIO AUSTRIA

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at