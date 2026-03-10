WB-Graf: „Europäischer Verdienstorden würdigt Wolfgang Schüssels Bedeutung für Österreich und Europa"

Wien (OTS) -

„Herzliche Gratulation an Bundeskanzler a.D. Wolfgang Schüssel zum Erhalt des neuen Europäischen Verdienstordens! Diese Auszeichnung würdigt sein jahrzehntelanges Engagement für Österreich und Europa. Als Bundeskanzler hat Wolfgang Schüssel wichtige Reformen umgesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken und Europa aktiv mitzugestalten. Mit Weitblick und Reformkraft hat er entscheidende Impulse für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und eine positive wirtschaftliche Entwicklung gesetzt. Auch als ehemaliger Wirtschaftsbund-Generalsekretär hat Wolfgang Schüssel stets Verantwortung übernommen und sich mit großem Einsatz für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer eingesetzt. Der Europäische Verdienstorden ist eine mehr als verdiente Anerkennung seines Wirkens“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.